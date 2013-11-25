'Dershaneleri kapatmak isteyenler yarın çocuklarının kaydını silsinler'

AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada dershanelerin kapatılmasını destekleyen AKP milletvekillerini eleştirerek, "dershanelerin kapanmasını isteyenler kendilerine güveniyorlarsa destekçilerine söylesinler yarın çocuklarının kaydını dershaneden silsinler" dedi.

Bal, dershanlerin kapatılmasının demokrasiyle bağdaşmayacağını dile getirerek, "dershanelerin kapatılması gibi antidemokratik bir uygulamaya karşı çıkmak siyasetçiler ve herkes için bir demokratlık testi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:

-Dershanelerin kapanmasını isteyenler kendilerine güveniyorlarsa destekçilerine söylesinler yarın çocuklarının kaydını dershaneden silsinler.. Böylece dershaneler boşalır sorun kendiliğinden biter !!!

-Durmadan ifratla tefrit arasında savrulanlar kolay kolay doğruyu bulamazlar.

-Dershanelerin kapatılması gibi antidemokratik bir uygulamaya karşı çıkmak siyasetçiler ve herkes için bir demokratlık testi haline gelmiştir.

-Hakkı ifade etme noktasında sesini çıkarmayan, konuyu medeni bir şekilde bugün ifade etmeyenler halk katında da HAK katında da mesul olacaklar

-Yapılacak bazı yanlış uygulamalar bu millete çok ciddi bedeller ödetecektir. Ne pahasına olursa olsun yanlışa yanlış diyebilmek bir erdemdir. Milleti temsil makamındaki arkadaşlarımız milletin sesine kulak vermeli Allah vicdanlarımıza halkın sesini duyursun. Kulaklar değil vicdanlar bu sesi anlayabilir.

-Türkiye en kritik demokrasi mücadelelerinden birine şahit olmaktadır. Şimdi anlaşılmıyor olsa da yarınlarda konu daha iyi anlaşılacaktır'.