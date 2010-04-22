'Dershanede aşk’a ceza var

T24 - Ankara’daki Pİ dersanesinin âşık öğrencilerin kaydını sildiği anlaşıldı. Kayıt belgesinde de “Duygusal ilişkiye girenlerin dershaneyle ilişiği kesilir”ifadesi var.



Ankara’da faaliyet gösteren Pİ dershanesi, “öğrenciler arasında filizlenen aşkı” affetmeyerek, kayıt silmeye varan bir uygulama yaptı. Öğrenci kayıt belgesinde de “Dershane içerisindeki kız-erkek arkadaşlık ilişkisini duygusal boyuta taşıyan öğrencilerin sorgusuz-sualsiz dershane ile ilişiği kesilir” ifadesine yer verildiği ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Pİ Dershaneleri’nin Genel Müdürü Tülay Sorgunlu, “duygusal ilişki” dolayısıyla 28 öğrencinin kaydının silindiğini belirterek, “Burası eğitimde bilgi artırma yeridir. Pastane veya kafe değil” dedi. Öğrenci kayıt belgesinde “duygusal ilişkiyle” ilgili şu ifadelere yer verildi: “Dershanemiz öğrencileri, kılık, tavır ve davranışları ile öğrenciye yakışır şekilde hareket etmek ve Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır. İlişkiyi duygusal boyuta taşıyan öğrencilerin sorgusuz-sualsiz ilişiği kesilir.”



28 öğrenci atıldı



Ankara’da 6 şubesi olan dershane, 2009-2010 eğitim döneminde bu gerekçeyle 28 öğrencinin kaydını sildi. Bu nedenle velilerden olumsuz tepki almadıklarını söyleyen Sorgunlu, şöyle konuştu:



“Aileler, çocuklarını onlara en iyi eğitimi vereceğimize güvenerek bize emanet ediyor. Bunu sene başında velilerle konuşuyoruz. Tepki göstermedikleri gibi teşekkür ediyorlar. Para alıyoruz diye bu güven duygusunu istismar etmek vicdansızlık olur. 2009-2010 eğitim dönemi sırasında 28 öğrencimizin kaydını sildik. Hatta kaydı silinen birçok öğrencimizin ailesi gelerek bizi kutladı.”





‘Birinci olsa da atılır’



Sorgunlu, şöyle devam etti: “Çocukların birbirine âşık olduğunu; birbirlerinden ayrılmamalarından, kavga edip, küsüp ders sırasında birbirlerine trip yapmalarından, diğer arkadaşlarından kıskanmalarından, netlerinin düşmesinden anlayabiliyoruz. Duygusal ilişkileri olduğu zaman konsantrasyonları bozuluyor. Bu derslerine yansıyor. Hatta bazen dışarıdaki arkadaşlıklarına bile tepki gösteriyoruz ama bizi bağlamadığı için orada susuyoruz. Çocukların izleme dosyaları var. Etütlerini, genel girişlerini, netlerini işlediğimiz dosyalar var. Veliyle yapılan sözleşmede bu madde yer aldığı için öğrenci başarılı da olsa dershane birincisi de olsa o madde uygulanır.”





‘Erkekler daha âşık’



Pİ Dershaneleri’nin Genel Müdürü Tülay Sorgunlu, “Kaydı silinenler arasında erkekler sanırım çoğunlukta. Kızlar üniversite sınavında daha disiplinli ve bilinçli. Erkeklerin tam ergenlik çıkışı dönemine geliyor. Geçen sene kaydı silinenlerin sayısı sanıyorum 10 veya 15” dedi, Sorgunlu, “Cezalandırmış olmuyor musunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bunu kayıt belgesinde imzalıyorlar zaten. Önce öğrenciyle konuşuyoruz. Sonra velisini çağırıyoruz. Yapacak bir şey kalmamışsa kaydını siliyoruz. Okuduğu günlerin ücretini alıyoruz, gerisini iade ediyoruz.” Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, dershanelere devam eden lise öğrencilerinin MEB Disiplin Yönetmeliği’ne tabi olduklarını belirterek, “Dershaneye devam eden öğrenciler hakkında, öğrenciliğin gerektirdiği tutum ve davranışları sergilememesi halinde dershane yönetimince soruşturma açılabilir. Soruşturma sonucunda kayıtları silinebilir” dedi.





