Dershanecilerden MEB'e protesto: Meyhane miyiz, genelev mi?

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerine tepki gösteren bir dershane temsilcisi "Biz meyhane miyiz, genelev miyiz veya birahane miyiz ki bizi kapatıyorsunuz, biz eğitim kurumuyuz" diye bağırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), dün Antalya ve Samsun’da dershanecilerle yaptığı bölge toplantılarının, dershanecilerin protestosu yüzünden yarım kalmasının ardından bugün de Ege toplantısı İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapıldı. ’Özel Dershaneler ve Özel Etüt Eğitim Merkezleri’yle İlgili İştişare ve Değerlendirme Toplantısı’ adıyla düzenlenen organizasyona İzmir’in yanı sıra Manisa, Aydın, Afyon, Kütahya, Muğla, Denizli ve Uşak illerinden gelen 700 üzerinde dershane temsilcisi katıldı. Dershane temsilcileri toplantıya siyah kurdele takarak geldi.

'Tek isteğimiz sizi dinlemek'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, toplantının amacını katılımcılara aktardı. Dershaneler ile ilgili yapılacak dönüşüm öncesi dershane temsilcilerinin fikir ve görüşlerinin almak istediklerini belirten Büyük, "Yapılacak çalışmaya sizin katkınızı almak için geldik. Toplantının tek maksadı budur. Bu toplantılardan alacağımız önerileri gerekli mercilere ulaştıracağız. Yani biten, kesinleşen bir şey yok. Bu toplantının amacı kimseyi ikna etmek değildir" dedi. Yapılan dönüşümün MEB Bakanı Nabi Avcı’nın göreve gelmesi ile alakasının olmadığını söyleyen Büyük, "Tek istediğimiz sizi dinlemek, kesinlikle başka amacımız yoktur" diye konuştu.

'Biz eğitim kurumuyuz'

MEB Müşteşar Yardımcısı Büyük, konuşmanın ardından toplantının çalıştay niteliğinde olması nedeniyle basın mensuplarının dışarı çıkması talebinde bulundu. Basın mensuplarının dışarı çıkarılmasına tepki gösteren dershane temsilcileri toplantının basına açık olmasını istedi. Bunun üzerine toplantının çalıştay niteliğinde olduğunu tekrarlayan MEB Müşteşar Yardımcısı Büyük, "Basın konunun ayrıntılarını biliyor. Biz sizinle konuşmak istiyoruz. Bu yüzden basın mensuplarını dışarı alıyoruz" dedi.

Basın mensuplarının bazı görevlilerin tarafından dışarı alınmak istemesine tepki gösteren dershane temsilcileri alkış ve ıslıklarla salonu terk etti. Bu sırada bir dershane temsilcisi MEB yöneticilerine "Biz meyhane miyiz, genelev miyiz veya birahane miyiz bizi kapatıyorsunuz, biz eğitim kurumuyuz" diyerek tepki gösterdi.

’Mahalle baskısına gerek yok'

Bazı dershane temsilcilerinin ise toplantıyı takip etmek ve dışarı çıkmak istememesi gerginliğe neden oldu. MEB Müşteşar Yardımcısı Büyük, "Oturup konuşacağız. Kimse kalanlara müdahale etmesin. Mahalle baskısına gerek yok. Kalmak isteyen kalır ve dinler. Biz kalanlara toplantımızı sürdüreceğiz" dedi. Dershane temscileri ’Yüzde 100 burada, yüzde 70 nerede?’ sloganlarıyla salonu terk etti. Salonda yaklaşık 700 dershane temsilcisinden 20 kadarı kaldı. Toplantı bu dershanecilerle devam etti.

’İstişare değil dayatma toplantısı'

Toplantıyı terk eden dershane temsilcileri adına konuşan İzmir Özel Dershaneler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özer Akdemir, yapılan toplantının iştiare değil ikna ve dayatma toplantısı olduğu söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın yaptığı açıklamalardan bu düzenlemeden geri adım atmayacağının anlaşıldığını söyleyen Akdemir, "Bugünkü toplantı göstermelik ve formaliteden ibarettir. Bakanlıkça dershane ve etüt merkezlerinin yüzde 70’nin okullara dönüşmek istediği söylenmektedir. Biz özel okula dönüşmek istemiyoruz. Bu yapılan çalışma sonucunda pek çok sorun ortaya çıkacak. Dershaneler yasa ile kapatıldığında çalışanların tazminatlarını kim ödeyecek? Dershane binalarını eski haline getirme maliyetini kim karşılaycak? Dershanelerin banka borçlarını kim ödeceyek? Dershaneler rant kapısı olarak gözüküyorsa bizim yerimizi alacak özel okullar rant kapısı olmayacak mı?" dedi.

'Dershanelerin kapatılması yıkım olacaktır'

Dershaneler yapılacak dönüşümün toplumun büyük bir kesimini etkilediğini ve böylesi önemli bir kararın kısa bir sürede alındığını söyleyen Akdemir, "Bu toplantı dayatmadır. ’Sadece paydaşlarla görüşüldü, onları dinledik’ demek için yapılan ve ön hazırlığı olmayan bir toplantıdır. Biz paydaşlara bir taslak sunulmadı. Yazılı hiçbir belge verilmedi. Kısacası karar sürecinde bizi kimse muhatap almamıştır. Dershanelerin acele bir şekilde kapatılması kurumlarımızı, çalışanlarımızı, ailelerimizi ve öğrencilerimiz için yıkım olacaktır" diye konuştu.

İzmir Özel Dershaneler Derneği Başkanı Sezai Özel ise yarın saat 14.30’da tüm dershane çalışanları ve öğretmenleriyle beyaz önlük giyerek Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yapacakları bilgisini verdi. Konuşmalar ardından ıslık ve alkışlarla topluluk dağıldı.