-DERSHANE ÜCRETİ YÜZDE 10 ZAMLANDI ADANA (A.A) - 17.08.2010 - Özel Dershaneler Birliği (ÖZ-DE-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü, ekonomik sıkıntıları dikkate alarak son üç yıldır dershane ücretlerine zam yapmadıklarını, ancak, bu yıl yüzde 10 oranında artışa gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, ''2010-2011 eğitim öğretim yılında liseye ve üniversiteye giriş sınavları için bir öğrencinin ortalama dershane ücreti 2 bin lira oldu'' dedi. Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel Dershaneler Birliği olarak fiyatlar konusunda herhangi bir yaptırımlarının olmadığını, her dershanenin kendi ücretini belirlediğini, bu anlamda ortalama ücret 2 bin lira olmakla birlikte, 10 bin liraya öğrenci kaydeden dershanelerin de bulunduğunu söyledi. Dershane ücretinde, sınıfta okuyacak öğrenci sayısı ve yıllık ortalama ders sayısının belirleyici unsur olduğuna dikkati çeken Köprülü, ''10 kişilik sınıflarda eğitim veren dershane ile 50-60 hatta daha fazla sayıda öğrenciye aynı anda eğitim veren dershanenin ücretinin aynı olması elbette beklenemez'' dedi. Köprülü, velilerin bu yıl uyguladıkları ve cüzi bir miktar olduğunu vurguladığı zamları anlayışla karşılayacaklarını ümit ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''2010-2011 eğitim öğretim yılında liseye ve üniversiteye giriş sınavları için bir öğrencinin ortalama dershane ücreti 2 bin lira oldu. Eğitimde arz talep dengesi arasındaki uçurum devam ettiği sürece dershane sektörü her zaman geçerliliğini koruyacak. Yılda toplamda 1,6 milyar dolar gibi ciro yapan dershaneler, bunun yanında en az 100 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Köprülü, dershanelerin başarılı öğrencilere de burs sağladığını, on binlerce öğrencinin bu sayede hiçbir ücret ödemeden dershanelerden faydalanabildiğini belirterek, ''Bu açıdan da bakıldığında dershanelerin aynı zamanda sosyal bir görev de üstlendiği görülüyor. Bu önemli işleve rağmen dershanelerin zaman zaman acımasızca eleştirilmesi bizi üzüyor. Cirolarımız, elde ettiğimiz kar abartılıyor.'' Köprülü, Türkiye genelinde ilk ve orta öğretimde yaklaşık 15 milyon öğrenci bulunduğunu, yine yaklaşık olarak 1.2 milyon öğrencinin dershanelerden faydalandığını sözlerine ekledi. Bu arada, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da dershanelerin başarılı öğrencileri dershanelerine kazandırmak amacıyla gerçekleştirdikleri seviye tespit sınavları ise devam ediyor. Dershaneler, gerçekleştirdikleri seviye tespit sınavı sonuçlarına göre öğrencileri burslu aldıkları gibi önemli miktarda indirim de uyguluyorlar.