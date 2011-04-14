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Yaşam

DERSHANE SINAVLARI ÜCRETSİZ ANKARA (A.A)

14 Nisan 2011 14:10

-DERSHANE SINAVLARI ÜCRETSİZ ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Dershanelere kayıtlı olmayan öğrenciler de dershanelerin düzey belirleme ve deneme sınavlarına ücretsiz katılabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Dershaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Yeni düzenlemeye göre, dershaneye kayıtlı öğrenciler ile dershaneye kayıtlı olmayıp düzey belirleme ve deneme sınavlarına katılan öğrencilerden sınav için ücret alınmayacak. Öğretime başlamadan önce, dershaneye kaydolacak öğrencilerin bilgi seviyelerini tespit etmek amacıyla düzey belirleme sınavı yapılabilecek.  Program süresince öğretmenler kurulunca belirlenen tarihlerde ikiden az olmamak üzere deneme sınavı yapılabilecek.

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