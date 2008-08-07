Dershane seçimi nasıl olmalı?

OKS-SBS ile ÖSS sınavlarına hazırlanmak artık başlı başına bir uzmanlık işi hâline dönüştü. Bir yandan kurumlararası ciddi rekabet, bir yandan durumun ciddiyetinin yarattığı baskı, bu aşamada olan pek çok genci ve ailesini derinden etkiliyor.İşte size doğru dershane seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar.



*Dershaneleri gezin, bilgi alın.

*Başvurduğunuz dershanelerde rakipler kötüleniyorsa, eksiklerini gizlediklerinden şüphelenin.

*Öğrencilerin durumu hakkında sürekli bilgi verilip verilmediğini öğrenin.

*Ücrette indirim yapıldığında ders saati sayısında azalma olup olmadığını sorun.

*Herhangi bir nedenle yapılamayan ders açığının nasıl kapatılacağını sorun.

*Dershanenin gerçek başarılarını öğrenin.

*Reklam broşüründeki başarılara aldanmayın.

*Mutlaka o dershaneye gitmiş öğrencilerle konuşun.

*Dershanedeki öğretim elemanları branşlarında uzmanlaşmış, deneyim kazanmış eğiticiler midir?

*Tüm branşlarda yeteri kadar öğretim elemanı var mıdır?

*Mutlaka eğitim öğretim takvimini isteyin.

*Yıl boyunca yapılacak deneme sınavları hakkında bilgi alın.

*Dershanede eğitim ve öğretimin aksamasız yürütülebileceği ciddi ve disiplinli bir ortam yaratılmış mıdır?

*Dershanenin işleyişinde ideolojik bir amaç var mıdır?

*Dershanede görev yapan öğretmenler tüm zamanlarını kurumda mı geçiriyorlar; yoksa bir aldatmaca olan özel ders peşinde mi koşuyorlar?

*Kullanılan test soruları girdiğiniz sınavlara uyum sağlayacak biçimde mi üretiliyor?

*Öğretimin yanında gençlerin diğer istekleri de göz önüne alınarak öğrencilere rehberlik yapılıyor mu?

*Geçmiş yıllarda dershaneye devam eden öğrencilerin dershane hakkındaki görüşleri nedir?

*Veliler, öğretmenler, dershaneyi nasıl görüyorlar?

*Dershane, öğrencileri okullarına, başarı durumlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre gruplandırıyor mu?

*Ders yılı içindeki eksiklikler, ek derslerle tamamlanıyor mu, yoksa öğrenci özel ders almaya mı zorlanıyor?

*Bireysel başarılar ve flaş isimlerle göz mü boyanıyor, yoksa karşınızda güven veren bir kurum mu var?

*Artık iyi ve kaliteli bir eğitimi sadece astronomik ücretler ödeyerek alabileceğiniz önyargısından kurtulunuz (Tempo 24).

