Dershane parası intihara sürükledi

T24 - Dün 18 yaşındaki Soner, Fethiye’deki evlerinin bahçesinde üzüm çardağına kendini asarak canına kıydı. Ama bu intiharın ardından gençlik bunalımı ya da aşk acısı değil, yürekleri sızlatan bir dram çıktı. İki çocuğa iyi bir gelecek sağlamak için imzalanan senetler, Sipahi Ailesi’nin hayatını kaydırdı.



Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan beş çocuklu Sipahi ailesi iki yıl öncesine kadar mutlu bir hayat sürüyordu. Baba Mustafa Sipahi bir çay ocağı işletiyor, ev hanımı anne Emine Sipahi ise öğrenimlerine devam eden çocuklarıyla ilgileniyordu.





Dershaneye yazıldılar



Ailenin 18 yaşındaki oğlu Soner ve 2 yaş küçük kardeşi Özlem lisede okuyordu. 2008 yılında anne Emine Hanım, o dönemde ikinci sınıfta okuyan kızını, üniversite sınavına daha iyi hazırlanması için Fethiye’deki Çözüm Dergisi Dershanesi’ne yazdırdı. Yine aynı yıl evin büyük oğlu Samet liseyi bitirmiş ve iyi bir işe girebilmek için Life Dil Kursu’na yazılmıştı. İki çocuğunun dershane masrafları için anne Emine Sipahi biner TL’lik senet imzalamıştı.





Alkolik baba evi terk etti



Çocuklar, hafta sonları dershaneye devam ederken aile iki aylık taksit tutarı olan 400 TL’yi ödedi. Ancak Sipahi Ailesi’nin planları umdukları gibi gitmedi. Alkol bağımlısı olan babanın işleri bozuldu. Sonunda başka bir kadına aşık olan adam evi terk etti. Emine Sipahi üç çocuğu ve borçlarıyla bir başına kala kaldı.





Otelde temizlik işi buldu



Kocasının evi terk etmesinin ardından Emine Sipahi borçları ödemekte güçlük çekmeye başladı. Bir yandan faiz yiyen borçlar dağ gibi büyüyordu. Sonunda anne Fethiye’de bir otelde temizlik işçisi olarak işe başladı. Otelin ağır temizlik işlerini yapıyor evine bakmaya çalışıyor, ancak yine de baş edemiyordu. Ödenmeyen faturalar yüzünden elektriği ve suyu sık sık kesiliyordu.





Dershane mahkemeye verdi



Her iki dershane ise senetlerde imzası olan anne Sipahi’yi borçlarını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verdi. İki dershanenin borcu faiziyle toplam 5 bin 250 TL’ye ulaşmıştı. Borcu ödeyemeyen Emine Sipahi, Ağustos ayında icra işlemleri için eve gelen dershanelerin avukatı Toygay Pisili’nin önerisiyle taahhütname imzaladı.





3 ay hapis cezası



Taahhüt edilen 45 gün sonunda borç ödenmeyince taksitlendirme yapılmasını isteyen Emine Sipahi’nin talebi kabul edilmedi ve mahkeme 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklanan Anne Sipahi, 8 Şubat’ta Muğla Cezaevi’ne gönderildi.





Evin yükü çocuklara kaldı



Anne Sipahi’nin cezaevine girmesinin ardından evin bakımını, dil kursunu bıraktıktan sonra bir inşaat ustasının yanında çalışmaya başlayan ağabey Samet Sipahi üstlendi. Borçlar nedeniyle liseyi terk etmek zorunda kalan ve geçirdiği bir kaza nedeniyle belinden sakatlanan Soner Semih Sipahi de ağır bir işte çalışamadığı için kendisine uygun bir iş arıyordu. Ancak tüm bunlar yeterli olmuyordu. Bunun üzerine iki kardeş oturdukları evi satmaya ve annelerini cezaevinden çıkarmaya karar verdi. Evi satışa çıkardıktan bir süre sonra bir müşteri ile anlaştılar. Ancak müşteri daha sonra evin tapusuz olmasını sebep göstererek almaktan vazgeçti. İki kardeşin annelerini cezaevinden çıkarma planları da bu şekilde suya düştü.





Ve Soner dayanamadı...



Abisiyle beraber tüm yolları deneyen ancak annelerini hapisten kurtaracak parayı bulamayan Soner, kısa bir süre önce bunalıma girdi. Soner Semih Sipahi, önceki gece intihar etmeye karar verdi. Saat 22.30 sıralarında evlerinin bahçesindeki üzüm çardağının demirlerine astı. Arkasında da yürekleri dağlayan, “Herkes hakkını helal etsin. Bu duruma daha fazla dayanamayacağım” yazılı bir not bıraktı.





Baba Mustafa Sipahi: Oğlumu dershane yöneticileri öldürdü



EVİ terk eden baba Mustafa Sipahi, oğlunun ölümünden dershane yönetimini sorumlu tuttu: “Ben şehir dışında olduğum sırada avukatlar haciz işlemi için eve gelmiş ve eşime taahhütname imzalatmışlar. Taahhüt edilen 45 günlük süre sonunda borç ödenmeyince icra ceza mahkemesi, ’taahhüdü ihlal’ suçundan cezaevine konulmasına karar verdi. Mahkeme, 3 ay hapis cezası uygun gördü. Bizi zor duruma düşürdüler. Yaklaşık 1.400 liralık borcu faizlerle 5 bin lira yaptılar. Evimizi satıp borcumuzu ödeyecektik. Dershane yönetimi biraz daha bekleseydi, hem karım cezaevine girmeyecekti, hem de çocuğum bu durumları düşünüp intihar etmeyecekti!”





Komşuları: Müdürleri ikna edemedik



Sİpahİ Ailesi’nin komşuları acı haberle yııldı. Komşular, Emine Sipahi’nin cezaevine girmesinin ardından dershane müdürleri ile görüştüklerini ama iknaedemediklerini söyledi: “Şikayetten vazgeçin, borcu taksitlendirin biz komşuları olarak hep beraber ödeyelim’dedik. Eğer vazgeçselerdi savcı kadının çıkmasına izin verecekti. Ama vazgeçmediler. ’Parayı getirin vazgeçelim’ dediler.”





Son yolculuğuna annesiz uğurlandı



İntİhar eden Soner Semih Sipahi’nin cenazesi Çatalarık Mahalle Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çatalarık Mezarlığı’nda toprağa verildi. İntihar olayının Muğla Cezaevi’nde bulunan anne Emine Sipahi’ye bildirilmediği ve bu olaydan sonra dershaneler şikayetinden vazgeçerse kadının savcı tarafından serbest bırakılacağı öğrenildi.





5 bin TL’lik borç için nasıl hapse girdi



Anne Emine Sipahi’nin 5 bin TL için cezaevine nasıl girdiğini hukukçulara sorduk. Avukat Mehmet Emin Keleş, İcra ve İflas Kanunu’na göre bir borcun zamanında ödenmemesi halinde borçlu hakkında icra takibi başlatıldığını belirterek süreci şöyle anlattı: “Borçlu bu süre içinde borcunu taksitlendirerek ödeme hakkına sahiptir. Ancak borcunu ödemediği taktirde borçlu hakkında icra işlemi uygulanır. Bu sırada borçlu borcunu belirlenen gün içerisinde ödeyeceğine dair bir taahhütname imzalarsa ki bu süre genellikle 45 gündür. Bu süre sonunda borcunu yine ödemediği taktirde mahkeme tarafından hakkında ilgili kanun gereğince 3 ay hapis cezası verilir. Bu hapis cezası paraya çevrilemez, borçlu bu cezayı çekmek zorundadır. Ancak dosya ücreti ödenirse veya şikayetçi şikayetinden vazgeçerse borçlu, savcılık kararıyla hapisten çıkar ve hakkındaki ceza düşmüş olur.”







