'Dersaneler teşvik ediliyor'

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ekonomik durumu elverişli olmayan öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavına (SBS) hazırlanmasını desteklemek amacıyla okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz kurs açılması uygulamasından, "özel dershanelerin karını azaltacağı kaygısıyla" vazgeçtiğini savundu.



Bozgeyik, yaptığı yazılı açıklamada, MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğünün 18 Aralık 2008'de İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıyla "özel dershanelerin bulunduğu yerlerde halk eğitim merkezlerince SBS hazırlık için açılan ücretsiz kursların kısıtlanmasını, bir kısmının da 31 Aralık'a kadar tümüyle kapatılmasını" istediğini belirtti. Halk Eğitim Merkezlerinde açılan SBS hazırlık kurslarından yararlananların,ekonomik durumlarının elverişli olmadığını belgeleyen yoksul öğrenciler olduğunu ifade eden Bozgeyik, Bakanlığın bu tasarrufunun, "yoksul öğrencileri bir kez daha mağdur edeceğini, özel dershaneler için de kıyak anlamı taşıdığını" öne sürdü. Bozgeyik, şunları kaydetti:



"Görünen o ki MEB, ekonomik durumu elverişli olmayan öğrencilerin SBS'ye hazırlanmasını desteklemek amacıyla okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz kurs açılması uygulamasından, özel dershanelerin karını azaltacağı kaygısıyla vazgeçmektedir. MEB'in uygulaması eğitim sistemimizdeki adaletsizliği daha da derinleştirecektir. Yoksul ailelerin ve yoksulukları kadere dönüşmekte olan öğrencilerin bu uygulama nedeniyle mağdur olacakları kesin."

