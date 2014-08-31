Dersane sektörü 2 kat büyüdü

Türkiye genelindeki dershane, dershanelerdeki öğrenci ve öğretmen sayısı 2002'den itibaren 10 yılda iki kat arttı.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, 2002-2003 ile 2012-2013 eğitim öğretim yılları arasında dershane, dershaneye giden öğrenci ve dershane öğretmeni sayısına ilişkin istatistiki bilgileri açıkladı.

Avcı'nın cevabına göre Türkiye genelinde 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 bin 568 dershane, 668 bin 673 öğrenci ve 23 bin 730 öğretmen bulunuyordu. 2012-2013 eğitim öğretim yılı sonunda dershane sayısı 3 bin 579, öğrenci sayısı 1 milyon 220 bin 435 ve öğretmen sayısı 47 bin 500'e ulaştı.

Bu rakamlarda küresel finans krizinin yaşandığı 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren dershane sayısı azalmaya başladı. 2012-2013 eğitim öğretim yılı sonunda ise her üç grupta da yaklaşık yüzde 10'luk azalma oldu.

Dershaneye giden öğrenci sayısı ise 2003'te 668 bin 673, 2013'te ise 1 milyon 220 bin 435 olarak değişti.

2002-2003 eğitim öğretim yılında dershanelerde 23 bin 730 öğretmen çalışırken bu sayı 2012-2013 eğitim öğretim yılında 47 bin 550'ye ulaştı.

Rakamları değerlendiren MHP Ankara Milletvekili Yeniçeri, devlet okullarında sorunsuz eğitim verilmesi halinde dershanelere ihtiyaç olmayacağını söyledi.

‘Her evin dersaneye dönüştüğü süreci yaşacağız’

Dershanelere giden yolların eğitimin kalitesinin artırılmasıyla mümkün olduğunun altını çizen Yeniçeri, "1 milyon 200 bin öğrenciye 'dershaneleri kapattım. Buraları bırakın okullara gelin' dediğiniz zaman, bu sefer dershanelerin yerine merdivenaltı dershaneler, her evin dershaneye dönüştüğü süreci yaşayacağız. Öğretmenlerin tutulduğu, belki daha fazla para vererek evlerde ders verildiği süreci hepimiz yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Yeniçeri, dershanelerin önümüzdeki yıl kapatılacak olmasının yanlış karar olduğunu savundu.

Dershanelere giden öğrenci sayısındaki artışın AK Parti 'nin politikalarından kaynaklandığını öne süren Yeniçeri, dershaneleri kapatmaktan olumlu sonuç almanın mümkün olmadığını ifade etti.