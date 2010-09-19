-DERS ZİLİ YARIN ÇALIYOR ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - 2010-2011 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. Yaklaşık 16 milyon öğrenci ile 600 bin öğretmen ders başı yapacak. Öğrenciler üç ay süren yaz tatilinin ardından yarın, 17 Haziran 2011'e kadar sürecek yeni eğitim öğretim yılı maratonuna başlayacak. Okul öncesi eğitimin geçen yıl zorunlu tutulduğu il sayısı bu eğitim-öğretim yılında 32'den 57'ye yükseldi. Okul öncesi eğitimin bazı illerde zorunlu tutulmasıyla okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısı 980 binden 1 milyon 100 bine ulaştı. Türkiye genelinde 2 bin 176'sı resmi ve özel anaokulu olmak üzere toplam 26 bin 681 okul öncesi eğitim kurumu bulunuyor. İlköğretime bu yıl 1 milyon 226 bin çocuk kaydolarak, ilk kez okulla tanışacak. Okula yeni başlayan çocuklar geçen hafta okula alışabilmeleri amacıyla ''uyum programı''na alındı. Türkiye'de 33 bin 310 ilköğretim okulunda 10 milyon 916 bin çocuk okuyor. Bu okullarda 428 bin öğretmen görev yapıyor. İlköğretim öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılından daha az ders işleyip, sosyal ve eğitsel etkinliklere daha fazla zaman ayıracak. İlköğretim okullarında özellikle kırsal kesimde uygulanan taşımalı eğitim sistemine, bu yıldan itibaren yatılı ilköğretim bölge okullarının ilk 5 sınıfı da dahil edildi. Genel ortaöğretimde ise 4 bin 67 genel lisede 2 milyon 420 bin öğrenci öğrenim görüyor. Mesleki ve teknik ortaöğretimde de 4 bin 846 lisede 1 milyon 819 bin öğrenci okuyor. 2010-2011 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 28 Ocak 2011 Cuma günü sona erecek. İkinci yarıyıl ise 14 Şubat 2011'de başlayacak ve 17 Haziran 2011'de sona erecek. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ise 12 Eylül 2011'de başlayacak.