Ders zili yarın çalıyor

İlköğretim ve liselerde okuyan toplam 14 milyon öğrenci ve 662 bin öğretmen 3 aylık yaz tatilinin ardından ders başı yapacak.



Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Gaziantep'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in katılacağı tören düzenlenecek. Ayrıca tüm illerde de törenler yapılacak, öğrenciler ve öğretmenlerin de katılacağı heyetler, Atatürk anıtlarına çelenkler koyacak. Ankara'da da Anıtkabir ziyaret edilecek.



Okulların açıldığı gün öğrencilere ders ve çalışma kitapları ücretsiz dağıtılacak. Öğretmenlere de kılavuz kitaplar verilecek. Bu yıl öğrenci ve öğretmenlere toplam 165 milyon 854 bin 333 adet kitap dağıtılacak. Öğrencilerin ders ve çalışma kitapları poşetler içinde sıraların üzerinde hazır bulundurulacak. Poşetlerin içinde Başbakan Erdoğan ile Bakanı Çelik'in öğrencilere mesajlarını içeren bir broşür de yer alacak.



Eylül ayının 3. haftasının İlköğretim Haftası olması dolayısıyla Türkiye genelinde bazı etkinlikler yapılacak.



Bütün okullarda 15 Eylül 2008 tarihinde şenlikler düzenlenecek. Şenliklere veliler, emekli öğretmenler ile üniversitelerin eğitim fakültesi öğrencilerinin katılımı sağlanacak, ayrıca okul civarındaki yaşayan kişiler de şenliğe davet edilecek.



Çalışma takvimi



Öğrenciler, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve yılbaşı dolayısıyla toplam 9 gün tatil yapacak.



2008-2009 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 23 Ocak 2009'da sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler 26 Ocak-6 Şubat 2009 arasında yarı yıl tatili yapacak. İkinci dönem ise 9 Şubat 2009'da başlayacak. 2008-2009 eğitim-öğretim yılının son ders zili 12 Haziran 2009'da çalacak.



2009-2010 eğitim-öğretim yılının başlama tarihi ise 7 Eylül 2009 olarak belirlendi.



Cumhurbaşkanı Gül'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çocukların ve gençlerin geleceğini şekillendiren eğitim sürecinin sadece bireylerin değil toplumun geleceği için de büyük bir önem taşıdığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül, 2008-2009 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında ülkelerin en büyük servetinin eğitimli insan gücü olduğunu vurgulayan Gül, her yaşta eğitimi ilke edinmiş, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilmiş, vizyon sahibi nitelikli insan gücünün toplumların gelişmesinde en önemli unsur olduğunu kaydetti.



Gül, Türkiye'de her dönemde öncelikli bir konu olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, eğitimde kalitenin artırılması, modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim programlarının uygulanması ve ülkedeki her bireyin aynı şartlarda eğitim imkanlarından yararlanabilmesi amaçlanmıştır" dedi.



'Öğretmenlere büyük görev düşüyor'



Bilginin yön verdiği çağımızda, ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için tek koşulun bilgiyi üreten ve paylaşan, insanlığın yararına sunabilen, çalışkan,üretken nesiller yetiştirebilmek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül şöyle dedi:



"Dolayısıyla,çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği içinde büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte kendilerinin mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz; sonsuz sevgi ve sabırla çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan, bu kutsal mesleğe gönül vermiş tüm öğretmenlerimize, milletim ve devletim adına şükranlarımı sunarım.