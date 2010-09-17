-DERS ZİLİ PAZARTESİ ÇALIYOR ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - İlköğretimde bu eğitim-öğretim yılında 1 milyon 226 bin öğrenci eğitim hayatlarına ilk adımı atıyor. İlköğretim öğrencileri, 20 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren daha az ders işleyip, sosyal ve eğitsel etkinliklere daha fazla zaman ayıracak. İlköğretim okullarında özellikle kırsal kesimde uygulanan taşımalı eğitim sistemine, bu yıldan itibaren yatılı ilköğretim bölge okullarının ilk 5 sınıfı da dahil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin açıklama yaptı. Er, ilköğretim okullarına bu yıl 1 milyon 226 bin çocuğun yeni kayıt yaptırdığını belirterek, bu çocukların okula uyumlarının sağlanması, okulla tanışmaları için ''uyum programı'' hazırlandığını ve bu programın 14-17 Eylül arasında uygulandığını anlattı. İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda toplam 10 milyon 257 bin öğrenci bulunduğunu ifade eden Er, ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 99.16 olduğunu belirterek, okula devam etmeyen çocukların devamlarının sağlanması için çeşitli projelerin uygulandığını kaydetti. Er, bu yıl 7 bin 901 yeni dersliğin hizmete gireceğini, 6 bin 141 adet dersliğin yapımının da sürdüğünü bildirerek, yeni dersliklerin sınıf mevcutlarının azalmasını sağlayacağını vurguladı.