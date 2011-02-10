-DERS ZİLİ PAZARTESİ ÇALACAK ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 16 milyon öğrenci ile 600 bine yakın öğretmen, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapacak. Eğitim-öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. İlköğretim ikinci kademe öğrencileri Seviye Belirleme Sınavları'na (SBS) katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, SBS, ilköğretim 7. sınıf öğrencileri için 5 Haziran 2011'de, ilköğretim 8. sınıf öğrencileri için ise 4 Haziran 2011'de yapılacak. İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile lise 9., 10. ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin katıldığı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 30 Nisan 2011'de gerçekleştirilecek. İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için PYBS ise 4 Haziran'da düzenlenecek. Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 27 Mart 2011 Pazar günü yapılacak. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) başvuru tarihi 18-27 Nisan 2011 tarihleri arasında yapılacak. LYS, 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde beş oturumda gerçekleştirilecek.