Ders zili minik öğrenciler için çalıyor

İlkokul 1. sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile okul öncesi eğitime başlayacak minik öğrenciler, bugün ders başı yapıyor.



2013-2014 eğitim öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için ise ilk ders zili bugün çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren okullar açılmadan önceki ilk hafta uyum eğitimi programını uyguluyor.

Uyum programı, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından İstanbul Ataşehir Halil Atamavcı İlkokulu'nda düzenlenecek törenle başlatılacak.

Bugün başlayacak yeni eğitim dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Temel Eğitim Genel Müdürü Kocabıyık, her anne ve baba için özellikle çocuğunun okula başlamasının hayatındaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade etti.

2013-2014 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi eğitim alacak çocukların bugünden 13 Eylül'e kadar uyum eğitimine alınacaklarını söyleyen Kocabıyık, ''Bu öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına 223 bin 97 çocuğumuz, ilkokul 1. sınıfa ise 1 milyon 200 bin 165 çocuğumuz devam edecek. Kayıtlarımız sürüyor, bu sayılar artabilecek'' dedi.



'3 ders saati okulda olunacak'



Uyum eğitimi kapsamında öğrencilerin velileriyle okula geleceklerini anlatan Kocabıyık, ilk gün açılış programının yapılacağını, gerekiyorsa velilerin de çocuklarıyla sınıfa girebileceklerini söyledi.

Okul personelinin, fiziki mekanların tanıtılacağını aktaran Kocabıyık, ''Okula güvenli bir şekilde gelip gitme, trafik kuralllarını öğrenme ve uyma, okul servislerine binme inme gibi çalışmalara da yer verilecek. Günde 3 ders saati okulda bulunulacak. Teneffüs saatleri yapılan etkinliğe göre öğretmen tarafından ayarlanacak'' diye konuştu.



'Tedirgin olmayın, acele etmeyin'



Uyum haftası için 1. sınıflar için hazırlanan öğretim materyallerini hatırlatan Kocabıyık, şöyle konuştu:

''Uyum haftasında öncelikle çocukların okulu sevmeleri, okul fobilerini yenmeleri, etkinlikleri gibi düzenlemeler tamamlandıktan sonra okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve diğer derslere başlangıç faaliyetlerine yer verilebilecek. Çocukların okuldan sıkılmamaları sağlanacak. İlk okuma ve yazma becerileri ve diğer derslerdeki kazanımlar haziran ayı sonuna kadarki süreçte verileceği için öğretmen ve velilerimizin tedirgin olmamaları ve acele etmemeleri gerekiyor.''