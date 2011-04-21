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Yaşam

Ders sırasında 5. katın camından atladı!

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde bir dersanenin 5’inci katından kendisini boşluğa atarak intihara kalkışan genç kız ağır yaralandı...

21 Nisan 2011 03:00

T24 - Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde bir dersanenin 5’inci katından kendisini boşluğa atarak intihara kalkışan genç kız ağır yaralandı. 

Bu sabah Eşref Bitlis Ceddesi’ndeki dersaneye gelen üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Z.K., 5’inci kat penceresini açarak arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında kendisini boşluğa bıraktı.


Dersane yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Özel Marmara Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkedildi. 



Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Z.K.’nın pencereden atlamadan önce ise "Seni seviyorum, beni affet" yazılı bir not bıraktığı belirtildi. 



 











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