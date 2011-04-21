Ders sırasında 5. katın camından atladı!

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Bu sabah Eşref Bitlis Ceddesi’ndeki dersaneye gelen üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Z.K., 5’inci kat penceresini açarak arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında kendisini boşluğa bıraktı.Dersane yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Özel Marmara Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkedildi.Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Z.K.’nın pencereden atlamadan önce ise "Seni seviyorum, beni affet" yazılı bir not bıraktığı belirtildi.