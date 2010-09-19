-DERS KİTAPLARI SIRALARDA HAZIR ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim-öğretim yılında, ilköğretim, ortaöğretim ve açıköğretim öğrencileri için toplam 193 milyon 925 bin ücretsiz ders kitabı dağıtacak. Bu eğitim-öğretim yılında Ermeni okullarında okuyan öğrenciler de Ermenice hazırlanan ders kitaplarını ücretsiz alacak. Ders kitapları yarın öğrencilerin sıralarında poşetler içinde hazır olacak. MEB Yayımlar Dairesi Başkanı Aziz Zeren, özel okul öğrencileri dışında tüm okullara ders kitaplarının ücretsiz verildiğini belirtti. Basılan kitaplar için yaklaşık 317 milyon lira harcama yapıldığını anlatan Zeren, öğrenci başına kitap maliyetinin 21 lira 43 kuruşa geldiğini kaydetti. Türkiye genelindeki öğrenci sayısının 14 milyon 786 bin 600 olduğunu ifade eden Zeren, yaklaşık 700 çeşit kitap basıldığını, basım için Bakanlık'tan 92 yüklenici firmanın açık usulle ihale aldığını belirtti. Ders kitaplarının 81 ilde dağıtımının tamamlandığı bildiren Zeren, kitapların üretim esnasında ve basılırken kontrol edildiğini, öğrencilere en sağlıklı şekilde ulaşması için gerekli önlemlerin alındığını anlattı. Zeren, poşetlerde ders ve çalışma kitaplarının yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun mesajlarının da yer alacağını söyledi. -''ERMENİCE DERS KİTAPLARI DA ÜCRETSİZ''- Bu yıl bir ilke imza attıklarını belirten Zeren, Ermeni okulları için Ermenice hazırlanan ders kitabı basıldığını ve bunların da bu okullara ücretsiz dağıtıldığını bildirdi. Zeren, ''Ermeni okullarına, Türkçe okutulan kitaplar basılıyordu. Bu okulların kitaplarının Ermenice ve ücretsiz olması yönünde talep geldi. Bunun üzerine Bakanımız da Ermenice basılması için bize talimat verdi. 24 bin Ermenice ders kitabı basıldı ve Ermeni okullarına dağıtıldı'' dedi. Bu okullarda daha önce Ermenice kitapların fotokopi şeklinde temin edildiğini söyleyen Zeren, hazırlanan kitapların Ermenice'ye çevrildiğini bunun Talim ve Terbiye Kurulunca kontrol edildiğini, daha sonra da basıldığını anlattı.