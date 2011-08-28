-Ders kitapları hazır ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmenlere toplam 204 milyon 275 bin 661 ücretsiz ders kitabı dağıtacak. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere verilmek üzere hazırlanan broşürde öğrencilere, ''Yakın bir zamanda elektronik kitaplarla tanışacaksınız'' diye seslendi. MEB Yayımlar Dairesi Başkanı Aziz Zeren, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile açıköğretim öğrencilerine ders kitaplarının ücretsiz dağıtılacağını bildirdi. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında dağıtılacak ders kitaplarının hazır olduğunu ve okullara dağıtılmaya başlandığını ifade eden Zeren, okulların açılacağı 19 Eylül Pazartesi günü ders kitaplarının okul sıralarının üstünde olacağını belirtti. Zeren, özel okullar dışında diğer okullardaki tüm öğrencilere ders kitapları ile çalışma kitapları, öğretmenlere de kılavuz kitaplarının ücretsiz verileceğini söyledi. Zeren, herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını, yedek kitapların hazır bulundurulduğunu belirtti. Zeren'in verdiği bilgiye göre, ilköğretimde 128 milyon 419 bin 276, ortaöğretimde 75 milyon 856 bin 385 kitap dağıtılacak. Bu yıldan itibaren ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitim okulları öğrecilerinin modüler kitaplarının da ücretsiz dağıtılacağını ifade etti. Ders kitaplarının konulacağı poşetlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in mesajlarının yer aldığı broşür de bulunacak. Milli Eğitim Bakanı Dinçer, mesajında öğrencilere şöyle seslendi: ''Sizlerden beklentimiz: Okuyan, düşünen, sorgulayan, yeteneklerini ve eğilimlerini serbestçe gerçekleştirebilen özgür bireyler olarak yetişmeniz ve ülkemize faydalı olmanızdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda eğitimin önemi her zamankinden daha fazla artmıştır. Ülkeler arasındaki rekabet, bugün bilgi ve teknoloji üretimine kaymıştır. Ülke olarak kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz ve bu yarışa katılabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz en önemli kaynak iyi eğitilmiş insan gücüdür. Bilgi toplumlarında olduğu gibi öğrenmeyi öğrenme becerisi edinmiş, bilgi, teknoloji yeni fikirler ve yeni projeler üretecek yaratıcı, yenilikçi gençler olarak ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağınıza inancımız sonsuzdur. Bugün artık geçmişte olmayan imkanlara ve fırsatlara sahipsiniz. Ders kitaplarınızı ücretsiz olarak her eğitim-öğretim yılının başında sıralarınızda buluyorsunuz. Yakın bir zamanda elektronik kitaplarla tanışacaksınız. Bilgisayarlarla donatılan ve internet erişimi sağlanan okullarımızla bilişim teknolojilerini eğitim sürecinin temel araçlarından biri haline getirdik. Daha çağdaş, daha nitelikli, daha gelişmiş bir eğitim hizmeti almak tüm çocuklarımızın hakkı. Sizlere düşen bu imkanları en verimli şekilde kullanarak hem kendi hayal ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz, hem de ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sağlamanızdır.'' MEB, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim öğrencilerine, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretim öğrencilerine, 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren de açıköğretim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik tüm ders kitaplarını ücretsiz dağıtıyor.