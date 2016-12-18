Ders kitabında tepki çeken soru

Birey Yayınları’nın, 11’inci sınıflar için hazırladığı İleri Fizik ders kitabında bulunan bir soruda, savaş uçağı ile tankın bulunduğu bir şema yer alıyor. Şemanın altında “Yerden 500 m yükseklikte 200 m/s hızla uçmakta olan bir savaş uçağı kendisine 50 m/s hızla yaklaşan tankı vurabilmek için bombayı tank ile arasındaki yatay uzaklık kaç metre olduğunda bırakmalıdır?” sorusunun yer alması ailelerin tepkisine neden oldu.

“Savaşa bireyler yetiştiriliyor”

DİHABER'de yer alan habere göre, Diyarbakır’da yaşayan Semiha Güler Demir, oğlu Agit Demir’in ders çalıştığı sırada soruyu fark etti. Demir, savaşı çağrıştıran sorunun çocuklarının psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bölgede yaşanan savaşın ders kitaplarına kadar yansıdığını aktaran Demir, çocukların üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. “Savaşa bireyler yetiştiriliyor” diyerek tepkisini dile getiren Demir, kitaplarda tank ve savaş uçakları üzerinden soruların sorulmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

“Bu topraklara barış gelmeli”

Doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan çocukların savaşı pratikte yaşadıklarını ifade eden Demir, “Kitap, devletin kontrolünde çıkarılıyor. Böyle bir soru sorulması kabul edilebilir değil. Devlet yürüttüğü savaşı toplumun her alanında açığa vuruyor. Çocuklarımız geleceğini göremez hale geldi. Çocukların okula yaklaşımlarını da olumsuz etkiliyor” dedi.

Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çocuklarının tankların top atışları ile uyandığını dile getiren Demir, “Kızım Beritan’ı yasak boyunca her okula gönderdiğimde, bana ‘îro dîsa deng ji Sûr’ê tê (bugün yine Sur’dan sesler geliyor)’ diyordu. Gerçekten zor bir süreçten geçtiler. Çocuklar yaşanan savaşın yarınlarda canlı tanığı oldular” savaşın kendi çocukları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Savaşın son bulması gerekliliğini vurgulayan Demir, “Çocuklarımızın savaşa hazırlanmasını istemiyoruz. Bu topraklar kana fazlasıyla doydu. Artık yeter, bu topraklara barış gelmeli” diye konuştu.