Ders kitabında Öcalan yok

Milli Eğitim Bakanlığı, Abdullah Öcalan'ın adının ders kitabında yer aldığı iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, kitapta resim ve isim kullanılmadığını açıkladı. Ayrıca, eleştirelere hedef olan kitaptaki askeri müdahalelere ilişkin bölümlerin uygulamadan kadırıldığı vurguladı.



Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Her yıl eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren bazı kurumlar,gazeteler ve eğitim sendikaları okullarda öğrencilere dağıtılan kitapları incelerler ve kendi siyasi görüşlerine aykırı fikir ya da ifadeleri cımbızla çekerek haber yaparlar. Bu sene de dağıtılan kitapları kendi siyasi görüşü çerçevesinde inceleyen bir eğitim sendikası, birkaç gün önce medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada 'okul kitaplarında bölücübaşının adının bulunduğunu' iddia etti.Ne var ki, bu kadar saçma sapan bir konu, Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral İlker Başbuğ'un basını bilgilendirme toplantısında bir televizyoncu tarafından 'İlköğretim kitaplarında bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın isminin ve resminin yayınlanmasını nasıl

değerlendiriyorsunuz?' diye sorulabilmiştir.





Bu iddia bakanlığımızca yalanlanmıştır. Kitap bir tarih kitabıdır. Yakın tarihin önemli olayları anlatılmaktadır. '1990'lı yılların en önemli olaylarından biri de Suriye'de saklanan bölücübaşının 1999'da Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesidir' şeklindedir. Görüleceği üzere kitapta ne resim ne de isim kullanılmamıştır.



Sendikanın açıklamalarını medya da ciddiye almamış ve açıklamalar birkaç yayın kuruluşu dışında kabul görmemiştir. Olayı büyütmek isteyenlerce zaman zaman farklı ortamlarda gündeme taşımak istenmesi karşısında bu açıklama yapılmıştır."





'İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitabındaki bazı ifadeler uygulamadan kaldırıldı



Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTK), İlköğretim 8. sınıf "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitabında Türkiye Cumhuriyeti

Devleti'nin "demokratik"lik vasfına uygun olmayan bazı bilgilere yer verildiği gerekçesiyle bazı bölümleri uygulamadan kaldırdı.



MEB TTK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, açıklamanın son günlerde basında TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabındaki "bazı hususlarla ilgili çeşitli eleştirilerin ve değerlendirmelerin yer almasından dolayı yapıldığı" bildirildi.



Geleceğin teminatı olan gençlerin Anayasa ve ilgili yasalara uygun olarak demokrasi, insan halkları, sevgi ve hoşgörü temelinde iyi bir vatandaşlık eğitimi almalarını sağlamanın eğitimin temel amacı olduğunun ifade edildiği açıklamada, İlköğretim 8. sınıfta okutulan TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin amaçlarından birinin de bu olduğu belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu derste çocuklarımıza, devletimizin kuruluş süreci, Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu gerçeğinin öğretilmesi hedeflenmiştir.



Ancak söz konusu dersin kitabında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin'demokratik'lik vasfı ile demokrasimizin gelişme sürecine uygun olmayan bazı hususlara yer verildiği; bu dersin öğretim programının amacını aşan tartışmalı bilgilerin yer aldığı anlaşılmıştır.



Dağıtılan kitaptaki bu bölümler uygulamadan kaldırılmış olup Başkanlığımızca, söz konusu tartışmalı ve uygun olmayan bölümlerin yerine, programın amacına ve demokrasinin gereklerine uygun olarak hazırlanan yeni metinler bu öğretim yılında okutulmak üzere okullara ulaştırılacaktır." Bazı basın-yayın organlarında, kitabın "yakın Türkiye tarihinin" anlatıldığı bölümlerde "askeri müdahalelere ilişkin" ayrıntılı bilgiler eleştirilmişti.



