Ders; Atatürk ve şehitler

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'daki Sabancı Ortaokulu öğrencileri, Milli Egemenlik Haftası etkinliklerinde, ellerinde Tük bayrakları ile Atatürk\'ün kongre boyunca 52 gün kaldığı evi, Cumhuriyet\'in temellerinin atıldığı kongre binasını ve terörle mücadelede hayatını kaybeden askerlerin bulunduğu şehitliği ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

Sarıkamış Harekâtı\'nda orduya erzak ve mühimmat taşıdıkları, Çanakkale Savaşları\'nda cephede savaşırken şehit düştükleri için mezun veremeyen 129 yaşındaki tarihi Erzurum Lisesi\'ni örnek alan Yakutiye ilçesindeki Sabancı Ortaokulu\'nun öğrencileri, Milli Egemenlik Haftası nedeniyle anlamlı bir gezi düzenledi. Okullarından ellerinde Tük bayrakları ve karanfillerle çıkarak otobüslere binen 120 öğrencinin ilk durağı, merkez Yakutiye ilçesinde Atatürk\'ün kongre boyunca 52 gün kaldığı ev oldu. Müze haline dönüştürülen evi gezen öğrenciler, Atatürk\'ün yatağına karanfiller bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Kars Kapı Şehitliği\'ne ellerindeki bayraklarla, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atarak giren öğrenciler, şehitlerin mezarlarına yine karanfil bırakıp dua okudu.

Öğrencilerin son durağı ise Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde \"Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz\" kararıyla Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum\'daki kongre binası oldu. Öğrenciler, delegelerin sıralarına oturup Türkçe öğretmeni Ahmet Turan Uzunoğlu\'nu can kulağı ile dinledi. Uzunoğlu, \"Ulu Önder Atatürk, büyük devlet adamı, büyük komutan, eşsiz bir eğitimci ve dünyada çocuklarına bayram hediye eden tek liderdi. Atamızı ve ülkemizi vatan hainlerinden korumak için gözünü kırpmadan hayatını kaybeden şehitlerimizi asla unutmamalıyız. Biz nefes alalım diye, onlar nefeslerini verdiler. Hepsinin ruhu şad olsun. Kendimizi çok iyi yetiştirip bu değerlerimize layık olmalıyız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI