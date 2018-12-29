Ders anlatırken üniversitedeki görevine son verildiğini öğrendi

Trabzon’da vakıf üniversitesi statüsünde bulunan Avrasya Üniversitesi’nde iktisat dersleri veren akademisyen Murat Büyükyılmaz, güvenlik soruşturmasını geçerek başladığı görevine, yaklaşık bir buçuk ay sonra ‘sakıncalısın’ denilerek son verildi. Ders anlatırken YÖKSİS’ten gelen bir maille görevine son verildiğini öğrendiğini belirten Büyükyılmaz “En kötü tarafı da hiçbir şey söylemeden ‘sakıncalı’ denilip fişleniyorsun. Ve bu durum senin Türkiye’de akademik alanda çalışmanı engelliyor" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinden Tuğba Özer'in haberine göre, Avrasya Üniversitesi’nin açtığı ilana başvuran ve mayısta yapılan sınava girerek birincilikle kazanan Büyükyılmaz, güvenlik soruşturmasının ardından üniversiteyle 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Atıldığını derste öğrendi

Büyükyılmaz işine son verildiğini ise YÖK’ten gelen bir e-posta ile öğrendi. Büyükyılmaz, “22 Ekim’de ben ders anlatırken YÖKSİS’ten bir mail geldi. Mail'de “Avrasya Üniversitesi tarafından sistemimizden çıkarıldınız” yazıyordu. Ben atıldığımı böyle öğrendim” diye konuştu.



Rektörlüğe giderek bunun anlamını sorduğunu anlatan Büyükyılmaz, şöyle devam etti: “Bana rektör yardımcısı imzalı bir kağıt verdiler. Kağıtta, ‘Özlük dosyanızda yapılan inceleme sonucunda kurumumuzda çalışmanız sakıncalı görüldüğünden 22 Ekim tarihi itibariyle görevinize son verilmiştir’ yazıyordu. Kağıdı aldım ve bir daha da okula dönmedim.”

"Geri döneceğimi düşünüyordum"

‘Sakıncalı’ denilerek fişlendiğini ve bu koşullarda Türkiye’de akademik alanda çalışmasının önünün tıkandığını ifade eden Büyükyılmaz, “Ben işime geri döneceğimi düşünüyordum aslında, çünkü karar çok saçma. Dava açmamak için uzun süre bekledim. Yasal sürenin dolmasına birkaç gün kala artık yapacak bir şeyim kalmadığı için dava açtım.



Şimdi yurtdışında doktorama devam edebilmek için burs arıyorum. Çünkü burada bir yere başvurmam anlamsız. En kötü tarafı da o zaten; hiçbir şey söylemeden ‘sakıncalı’ denilip fişleniyorsun. Ve bu durum senin Türkiye’de akademik alanda çalışmanı engelliyor” dedi.