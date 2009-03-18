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Yaşam

Ders anlatırken öldü

Rize'de, üniversitede ders anlattığı sırada kalp krizi geçiren okutman, kaldırıldığı hastanede öldü.

18 Mart 2009 02:00

Rize'de, üniversitede ders anlattığı sırada kalp krizi geçiren okutman, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Rize Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde İngilizce dersine giren okutman Ahmet Pamukçu (53), ders anlattığı sırada aniden fenalaştı.

Pamukçu, öğrencilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine okula çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede müşahede altına alınan Pamukçu, geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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