Derry City: 0 - Trabzonspor: 3

Hakemler: Michael Lerjeus, Henrik Andren, Per Brogevik (İsveç)
Derry City: Doherty, Madden, Greacen, Shane McEleney, Osbourne, Higgins, Molloy, McBride (Dk. 79 Houston), Kavanagh (Dk. 73 Duffy) , McDaid, Patrick McEleney (Dk. 63 McNamee)
Trabzonspor: Onur, Zeki Yavru, Mustafa, Giray (Dk. 46 Aykut Demir), Celutska, Aykut Akgün, Volkan Şen, Colman (Dk. 46 Abdülkadir), Adrian (Dk. 83 Soner), Olcan, Henrique
Goller: Dk. 56 ve 82 Henrique, Dk. 90 Abdülkadir (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Giray, Dk. 67 Mustafa (Trabzonspor), Dk. 42 Greacen, Dk. 60 Shane McEleney (Derry City)
Bordo-mavili ekibin üçüncü ön eleme turundaki rakibi Belarus temsilcisi Dinamo Minsk oldu.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Derry City, sağ taraftan korner kullandı. Ceza alanına ortalanan topa Higgins vurdu, kaleci Onur son andan topu kornere çeldi.
Trabzonspor aradığı gole 56. dakikada ulaştı. Olcan ceza alanına girmek isterken savunmanın müdahale etmesinin ardından top Henrique'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
57. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Volkan'ın ortaladığı topa ceza alanında müsait durumdaki Olcan'dan önce savunma müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
60. dakikada Adrian'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Aykut Demir topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Mücadelenin 61. dakikasında Trabzonsporlu taraftarlar tribünde meşale yaktı. Güvenlik görevlileri müdahale ederek meşaleleri tribünden uzaklaştırdı.
77. dakikada Higgins'in ceza alanının sol çaprazından kullandığı serbest atışta, arka direğe doğru giden topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
82. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Volkan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Henrique, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
90. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Henrique'nin pasıyla topla buluşan Abdülkadir, sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Trabzonspor adını bir üst tura yazdırdı.
Trabzonspor'un rakibi Dinamo Minsk
Bordo-mavili ekip, üçüncü ön eleme turunda Belarus'un Dinamo Minsk takımıyla eşleşti.
İlk maçta sahasında Lokomotif Zagreb'e 2-1 yenilen Belarus temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibini 3-2 yendi ve deplasmanda atılan gol averajıyla turu geçen taraf oldu.
Üçüncü ön eleme turundaki ilk maçlar 1 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tur atlayan takımlar, 9 Ağustos'taki play-off turu kura çekiminde yer alacak.