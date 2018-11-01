Derrick Rose attığı 50 sayı ile salonu ayağa kaldırdı, tezahüratları duyunca gözyaşlarını tutamadı

Minnesota Timberwolves'un Utah Jazz'ı 128-125 mağlup ettiği NBA karşılaşmasında Wolves'un gardı Derrick Rose, inanılmaz bir performans sergileyerek 50 puan kaydetti. Rose uzun yıllar sonra gösterdiği dominant performansın ardından taraftarın büyük desteği karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Rose, 19/31 saha içi isabeti, 4/7 üçlükle 50 sayı 4 ribaund 6 asist 2 top çalma ve maç kazandıran bloğu ile gecenin yıldızı oldu. Kariyer rekoru kıran Rose maç sonu röportajlarını gözyaşları içinde verdi. Çok duygusal olduğu gözlemlenen Rose, “Bunun için çok çalıştım. Benim için çok önemli” dedi.

Kariyeri peş peşe yaşadığı sakatlıklar, geçirdiği 4 diz ameliyatı ve kişisel sorunları nedeniyle sonlanma aşamasına kadar gelen Rose, geçen sezon kulüpsüz durumdayken Timberwolves'un teklifiyle basketbola geri dönmüştü.

2016’da Chicago’dan ayrıldıktan sonra New York Knicks ve Cleveland Cavaliers’ta kendisinden beklenilen performansı gösteremeyen Rose'un Timberwolves'a katılması, ABD medyası tarafından "basketbola devam etmek istiyorsa son şansı" olarak değerlendirilmişti.

2011 yılında, 22 yaşında NBA'in en değerli oyuncusu(MVP) ödülünü kazanan Rose, bu onuru kazanan en genç oyuncu olmuştu.