Dernekte bulunan cesedin kimliği serçe parmaktan belirlendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, \'dernek\' adı altında kumar oynatıldığı için mühürlenen bina içerisinde cesedi bulunan kişinin serçe parmağından alınan parmak izi sonucu Alpaslan Alıç (43) olduğu tespit edildi.

Olay, geçen pazar günü saat 00.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak\'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Çevredekiler, \'dernek\' adı altında kumar oynatıldığı için yaklaşık 2,5 ay önce mühürlenen binadan kötü koku geldiğini polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, mühürlü binaya çilingirle girdi. Binada arama yapan ekipler, bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarındaki erkeğin cesedini buldu. Ceset otopsi için Konya Numune Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğini belirlemek için cesetten alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

SERÇE PARMAĞINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsi işlemlerinde bir kısmı çürümüş olan cesedin en az 10 günlük olduğu tespit edildi. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin serçe parmağında vücudunun diğer yerlerine göre daha az çürüme olduğunu saptadı. Bunun üzerine serçe parmağa uygulanan bir operasyonla parmak izi alındı. Sistemde yapılan taramada ölen kişinin Alpaslan Alıç olduğu tespit edildi. Polis, Alıç\'ın merkez Karatay ilçesinde yalnız yaşadığı, bekar olduğu, anne ve babasının öldüğü, kardeşleriyle de görüşmediğini belirledi. Alıç\'ın il dışında yaşayan kardeşlerine ulaşan polis, kardeşleri Konya\'ya çağırdı. Konya\'ya gelen Alıç\'ın kardeşleri işlemlerin ardından cenazeyi teslim aldı. Polis, Alıç\'ı öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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