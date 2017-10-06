Dernek Başkanı: Uzman çavuşlara tabanca kullanma hakkı verilsin

KAYSERİ, (DHA) - TÜM Uzmanlar ve Emekliler Derneği Genel Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların tabanca taşıyamadıklarını belirterek, “Talebimiz bütün rütbelilere olduğu gibi uzman çavuşlara da tabanca verilmesi ve kendilerini koruyabilmeleri için bu tabancayı kullanabilmeleridir\" dedi.

Tüm Uzmanlar ve Emekliler Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, bu konuda çözüm istedi. Diyarbakır’ın Silvan İlçesi\'nde 3 gün önce sabah saatlerinde bozulan aracını tamir için beklerken arabadan indiği sırada PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayarak şehit olan 5 aylık jandarma uzman çavuş 21 yaşındaki Mehmet Kızılca’yı gündeme getiren Tilkici, “Şehidimizin silahsız olduğu ortaya çıktı” diye konuştu. Tilkici, şunları söyledi:

“3269 sayılı kanuna tabi Uzman Çavuşların birçok sorunu var. Bunlardan bir tanesi zati tabanca edinmeleri. Subay, astsubay, uzman jandarmalar eğitimlerini bittikten sonra sadece uzman çavuşlara zati tabanca verilmez. Uzman çavuşlar, ‘ilk sözleşmelerini müteakip, kendi paraları ile ücretini kendileri ödeyip, tabanca alıp, gözle görülmeyecek şekilde taşıyabilirler’ diye kanun maddesi de var. Bu kanun maddesini bazı komutanlar yanlış uygulayıp, hiç taşıtmıyorlar. Kendi tabancasını alan uzman çavuşlara da taşıtmıyorlar. Tabanca takmak yasak diyorlar. Güneydoğu’da teröristler biksi, kalaşnikof, uçaksavar gibi en ağır silahları kullanırken, uzman çavuşlara tabanca takmasını çok görüyorlar. Talebimiz bütün rütbelilere olduğu gibi, uzman çavuşlara da tabanca verilmesi ve kendilerini koruyabilmeleri için bu tabancayı kullanabilmeleridir.”

\'UZMAN ÇAVUŞUN NASIL ÇALIŞTIĞINA DAİR YÖNETMELİK YOK\'

Terör saldırılarında bazı uzman çavuşların silahları olmadığı için müdahalede bulunamadıklarını ve bu nedenle şehit edildiklerini belirten Tilkici, “Uzman Çavuşlar Jandarma komando eğitimi alıyor. Şehit olan bazı uzman çavuşlarımızın silahı olsaydı, kendilerine yönelik hain saldırılara karşı koyarlardı ve durum farklı olurdu. Yüksekova’da 3 uzman çavuş silahı olmadığı için çarşıda şehit edildiler. TSK’nin en fazla şehit vermiş camiasına eğitim tamamlandıktan sonra silah mutlaka verilmeli. Bunun yanında 1986 yılında çıkan kanunda değişiklik yapılmamış, uzman çavuşların nasıl çalıştığına dair hiçbir yönetmelik yok. Amirin, komutanın iki dudağı arasında yönetiliyor. Subay, astsubaylara görev süresi Güneydoğu\'da görev süresi iki yılken, uzman çavuşlara 4-5 yıl. Uzman çavuş 4-5 yıl oralarda görev yaptıktan sonra geçici görevle gittiği zaman bu da doğu görevinden sayılmıyor. Örneğin Çukurca’da 5 yıl görev yapan bir uzman çavuş, Kayseri Komando Tugayı’na tayin olduğunda bu komando tugaylarının Doğu\'ya gitmesi, 4-5 yıl daha Doğu\'da görev yapması demek. Yani uzman çavuş ailesinden 10 yıl, 15 yıl ayrı kalıyor. Evini getiremiyor. Garnizonlarda 25 sene görev yapan uzman çavuş, 20-22 sene geçiriyor. Orduevlerinden yararlanamıyorlar. Lojmanlarda dağıtım yüzdesi, subaylarda yüzde 55 astsubaylarda yüzde 40, 80 bin mevcudu olan uzman çavuşlarda ise bu rakam yüzde 2.5” diye konuştu.

\'ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPIYORLAR\'

Uzman çavuşların hasta olduklarında meslekten atılma risklerinin olduğunu anlatan dernek başkanı Ali Tilkici, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“2 yıla kadar istirahat alabilir, maddesi kanunda olmasına rağmen 90 günle ilişiği kesiliyor uzman çavuşların. 1 yıllık uzman çavuş ile 20 yıllık uzman çavuş aynı maaşı alıyor, çünkü rütbeleri kıdemden sayılmıyor. Tazminatlarda eşitsizlik var. Aynı mevzide çarpışıyorlar, ama aynı şekilde ücret bile alamıyorlar. Maaşlarında hiç tazminat olmayan camiadır uzman çavuşlar. Mesai saatleri 12-12, 12-24. Dinlenmenin olmadığı şekilde çalışıyorlar ve ayrımcılığın sonuna gelmiş durumdur bu. Askeri mahkemeler kalktıktan sonra disiplin kurullarını askeri mahkeme gibi kullanarak sözleşmeleri feshediliyor. Bugün koruculara kadro veren devlet, 31 yıldır TSK’ya en fazla şehit ve gazi veren camiasına kadro vermedi hala ve uzmanlar sözleşmeyle çalışıyor. Görev şartını doldurmuş ama yaş şartını dolduramadığı için birkaç ay sivil memurluk yapan arkadaşlara emekli olduklarında uzman çavuş hakları ve ek göstergeleri verilmiyor. Şu anda çok fazla ayrımcılık var. Uzmanlar görev alanları olmayan alanlarda da çaycı, bulaşıkçı gibi çalıştırılıyor. 31 yıldır yönetmeliği olmamış, nasıl tayin edilir, nasıl sicil verilir, nasıl izin verilir, nerde nöbet tutar, nasıl nöbet tutar, hiçbir yönetmelikleri yok. Sorunlarımız çok fazla ve devletimizin bu sorunları çözmesini istiyoruz. Şu anda Meclis’te özlük haklarının düzeltilmesi ile alakalı MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun Milli Savunma Komisyonu’nda kanun teklifi var. Bütün siyasilerden bu kanun teklifine destek vermesini ve bu yiğitlerin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz.”

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