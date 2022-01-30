Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo: İnanılmaz bir okul terki var, geçim sıkıntısı yüzünden bir nesli kaybediyoruz

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, bir yıl içinde 155 bin 938 öğrencinin okulu bıraktığını belirterek, "İnanılmaz bir okul terki var. Geçim sıkıntısı yüzünden bir nesli kaybediyoruz” dedi.

Foggo, Sputnik’ten Atilla Güner’e konuştu. Foggo, “2021-2022 öğretim yılı için söylüyorum tam bir yıl içerisinde 155 bin 938 öğrenci okulu bırakmış. Liseyi terk eden ve eve katkı sağlamak için çalışmaya başlayan gençler var. Bu durum bütün Türkiye’de bu şekilde. O çocuğun o okulu bıraktığı an o okula bir daha dönmesi mümkün değil. Göz göre göre bu nesli kaybettik” değerlendirmesini yaptı.

Hacer Foggo’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Hepimiz yoksullaştığı için bize destek veren destekçilerimiz de pandeminin başındaki kadar bağış yapamıyorlar. Eskiden asgari ücretle çalışan ya da emekli vatandaşlar da bağış yapıyorlardı ama şuan onlar da dayanışmaya ihtiyacı olan insanlar haline geldiler. Asgari ücretli, pandeminin başında destek verdiğimiz güvencesiz çalışan vatandaşlarla aynı duruma geldi.

"Yoksulluk kalıcı hale geliyor"

İnanılmaz derece okulunu terk eden gençler var. Pandemide liseyi terk eden ve eve katkı sağlamak için çalışmaya başlayan gençler var. Bu durum bütün Türkiye’de bu şekilde. O çocuğun o okulu bıraktığı an o okula bir daha dönmesi mümkün değil. O yoksulluk kalıcı hale gelmiş oluyor. Göz göre göre bu nesli kaybettik.

2021-2022 öğretim yılı için söylüyorum tam bir yıl içerisinde 155 bin 938 öğrenci okulu bırakmış. Bu rakamlar Veli derneğinin açıklaması ki Milli Eğitim de bunu kabul ediyor ama bence bu sayı çok daha fazla. Bu konuyla ilgili çok acil tedbir ve önlem alınması gerekiyor çünkü aynı zamanda dijital bir dönemdeyiz ve babalarının işlerini devralan çocuklar için söylüyorum bu işler yarın öbür gün ortadan kalkacak. Bu çocuklar ileride teknolojiyi bilmeyen, günlük sokaktaki işleri yapacak veya onları da yapacak durumda olmayacak.”