Derin soğutma ile nakil öncesi organ ömrünü uzatabilir

Derin soğutma tekniğiyle ilgili araştırmayı yürüten ekibin içinde yer alan Dr. Korkut Uygun, nakillerde doku uyumu ile ilgili sorunların üstesinden gelinebileceği umudunu dile getirdi. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, derin soğutma tekniği uygulanmış karaciğerlerin üç gün boyunca canlı kalabildiğini gösteriyor. Geleneksel saklama yöntemiyle bir karaciğer ancak 24 saat canlı kalabiliyordu. Hayvanlar üzerinde gözlenen başarı insanlar üzerinde de elde edilirse, uzmanlar bu tekniğin, organ bağışlarında yeni bir çığır açacağını öngörüyor.

BBC Türkçe'de yer alan ahbere göre, bir organ vücudun dışarısına çıkarıldığı andan itibaren hücrelerinin ölüm süreci başlıyor. Dolayısıyla organın vücudun dışarısında canlı kalabileceği süre çok kritik.

Ekipte Türk doktor var

Fareler üzerinde yapılan deneyler, bu teknikle karaciğerlerin üç gün canlı tutulabileceğini gösterdi. Araştırmayı yürüten uzmanlardan biri Harvard Tıp Fakültesi'nden Türk doktor Korkut Uygun. Dr. Uygun bu tekniğin insanlar üzerinde başarılı olması halinde, nakledilecek organların ülkeler arası taşınabilmesine olanak sağlayacağını söyledi. Türk doktor, bu sayede organ nakillerinde, doku uyumu ile ilgili çıkan çeşitli sorunların üstesinden gelinebileceğini vurguluyor.

ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü'nden Dr. Rosemarie Hunziker de, "Bu proje organ saklama ve nakil işlemleri açısından büyük önem taşıyan bir adım" diyor. Şimdiki adım, 10 gramlık fare karaciğerinden 1.5 kilogramlık insan karaciğerine bu yeni tekniğin adapte edilebilmesi. Uzmanlar bu tekniğin insan karaciğerinde başarılı olması durumunda, diğer organlara da uygulanabileceğini belirtiyor.