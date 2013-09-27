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Derin Mermerci ile Cem Aydın evlendi

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Derin Mermerci medya dünyasının ünlü isimlerinden Cem Aydın ile evlendi

27 Eylül 2013 11:20

Geçtiğimiz nisan ayında aşk yaşamaya başlayan Doğuş Yayın Grubu’nun eski CEO’su Cem Aydın ile sosyetik güzel Derin Mermerci dün akşam evlendi. Çift, Aydın’ın Gümüşsüyu’ndaki evinde nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâh şahitliğini Mermerci’nin ablası Tansa Mermerci Ekşioğlu ve eşi Can Ekşioğlu yaptı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı tören öncesinde evde büyük telaş vardı. Eve gün boyunca çiçekler taşınırken, bir yandan da düğün yemeği için hazırlık yapıldı. 

Saçını iki büyük papatyayla süsleyen sosyetik güzel, beyaz renkli sade elbisesiyle dikkat çekti. Çiftin evlendikten sonra da nikahın kıyıldığı evde oturacağı öğrenildi. 6 katlı binanın 5’inci katında bulunan deniz manzaralı daire, 400 metrekare ve aylık kirası 15 bin TL.

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