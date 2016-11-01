Derin Futbol'daki hamburger yeme görüntülerine RTÜK'ten inceleme

Sunuculuğunu Ertem Şener'in yaptığı Beyaz TV'de ekranlara gelen Derin Futbol programında dün gece canlı yayında yenilen hamburger görtünleri nedeniyle RTÜK inceleme başlattı.

Çok sayıda vatandaşın telefonla aradığı ve sosyal medyadan tepki gösterdiği programa ilişkin RTÜK Üyesi Süleyman Demirkan, "Programla ilgili kamuoyundan çok tepki geldi. Kurul olarak biz de bu konularda hassasız. Kurul toplantılarında gündeme getirip, kanalları uyarıyoruz. Toplantı seminerlerde karşılaştıkça uyarıyoruz. Aklı başında spor yazarları da köşelerinde dile getirerek uyarıyorlar. Düzeyi düşüren bu tür yayınlar konusunda gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Bu programı da öncelikle İzleme ve Değerlendirme Dairesindeki arkadaşlar değerlendirecekler. İhlal varsa gereği yapılacak. Biz üyeler de ayrıca takip ediyoruz” dedi.

"Yiyen var yiyemeyen var"

Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın yorumcu olarak katıldığı programda, gece saatlerinde konuklara et servisi yapıldı, dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Sinan Engin, "Gutum var, ben yarın yiyeceğim" ifadesini kullandı.

Abdülkerim Durmaz'ın "Biz bunu reklam arasında yiyelim" demesi üzerine Rasim Ozan Kütahyalı "Yok canlı yayında yiyeceğiz, abi herkes gelsin. Beyaz TV'de et servisi" diye yanıt verdi.

Kütahyalı daha sonra ise "Parası olmayan direkt gitsin bir yarım ekmek döner, biz öyle yapardık öğrenciyken" diye konuştu.

Kütahyalı, 'Kameraman arkadaşlar yedi mi?' sorusuna ise 'Onlar öküz gibi yedi bizden önce' diye yanıt verdi.

Abdülkerim Durmaz'ın 'Öküz gibi yiyorsun' demesi üzerine ise Kütahyalı'nın 'Ne gibi yiyeyim, kedi gibi mi?' dediği duyuldu.