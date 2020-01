Derik'te zeytin hasadı başladı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde kimyasal gübre ve ilçalar kullanılmadan yetiştirilen, ilçenin de sembollü haline gelen geçim kaynağı zeytin hasadına başlandı. İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas da hasadın başlaması nedeniyle üreticileri ziyaret ederek, toplanan ilk zeytinleri inceledi. Üreticiler, yaşanan sussuzluk nedeniyle rekoltenin bu yıl beklenenin altında olması nedeniyle, zararlarının doğal afet kapsamında karşılanmasını istedi.

Derik İlçesi\'nde Ğılğali, Zoncuk, Güleki, Kejik, Belloti, Mazi, Ğurseki, Melkebazi, Melemeli ve Agliş gibi zeytin üretiminde rekoltenin, bu yıl beklenenin altında olması üreticileri zora soktu. Her yıl 2 bin ton ürün veren GAP Zeytin Bahçeleri, geçen sene 500 ton ürün verirken, bu yıl üreticiler ancak 150 ile 200 ton verim alabileceklerini söyledi.

Zeytincilikle uğraştıkları için soyisimlerini zeytinden aldıklarını belirten Mahmut Zeytinoğlu, \"10 farklı zeytin çeşitlerimiz var. Zeytinlerimizin verimi düşük görünüyor. Sudan kaynaklanan bir durum. Sussuzluk devam ettiği için zeytinlerimiz ağaçlarda kurumuş, kuru üzüm görünümdedir. Yetkililerden bir an önce bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Gap projesinden bir kanalın zeytinlik bahçelerimize aktarılırsa, isabetli olacağını düşünüyoruz. Zeytinlerimiz atalarımızdan, babalarımızdan kalma. Özellikle yağ oranı çok yüksek. Kahvaltılık zeytin çeşitlerimizden biridir. Özellikle yeşilken daha iyi tüketilmektedir. Ğılğali kahvaltılık zeytinlerimiz, özellikle çevre il ve ilçelerden çok rağbet görüyor. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa\'dan her yıl binlerce kilo talep alıyoruz. Fakat kuraklık ve sulama yetersizliğinden dolayı bu yıl verim alamayacağız\" dedi.

Zeytin üreticilerinden Sinan Kaçmaz ve Haci Yıldız ile Serkan Aktaş adlı zeytin üreticileri de, her yıl 5-6 ton zeytin topladığı bahçesinden bu yıl 400 kilo zeytin topladığını belirterek, doğal affet kapsamında zararlarının karşılanması çağrısında bulundu.

Ağaçtan toplanan zeytinleri akşam eve getirdiklerini anlatan 60 yaşındaki Revşi Aktaş, \"Tatlandırmak için zeytin tanelerini tek tek tahtadan yapılmış tokmakla dövüyoruz. Dövülen zeytinleri bidonlara boşaltıyoruz, her iki günde bir 15 gün boyunca suyunu yeniliyoruz. 15 günün sonuda tuzlu suya bıraktırarak, kahvaltı sofrasına getiyirouz. 8 ay boyunca zeytin ağaçlarımızı sulamak için bahçelere gidip geliyoruz\" diye konuştu.



