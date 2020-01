Derik'te sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra halk mahallelere yürüdü

Mardin'in Derik İlçesi'nde 8 gün aradan sonra kaldırılan sokağa çıkma yasağının ardından binlerce kişi yürüyüş yaptı.

Aralarında HDP'li vekiller ve DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in de aralarında bulunduğu binlerce kişi, yasak kararının uygulandığı 8 mahalleden biri olan Bahçeli Evler Mahallesi'ne yürüdü. Burada açıklama yapan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, ilçede anlamsız bir yasak uygulandığını belirterek, "AKP bu savaşı kazanamaz. Daha fazla can kaybı yaşanmadan hükümet bu politikalarından vazgeçmelidir. Sur'da ve diğer ilçelerde de bu durum devam ediyor. Her gün kendisine zulüm baskı şiddet uygulanan bir kesim kendisine baskı uygulayanlarla yaşamak istemeyebilir" dedi.

Açıklamanın ardından kalabalık yasak kararının uygulandığı diğer mahallere yürüdü.