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Derik'te şiddetli yağışla sokaklar göle döndü

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli yağışla birlikte sokaklar göle döndü

25 Ekim 2018 21:15

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli yağışla birlikte sokaklar göle döndü.
Derik\'te saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, sele neden oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren yağışta Dağ Mahallesi\'nden gelen yağmur suları ilçe merkezindeki Kale, Cevizpınar ve Bahçelievler mahallelerini göle çevirdi. Birçok iş yerini su bastı, bir fırının önündeki odunlar sürüklendi. Yağışın durması ile fırıncı topladığı odunları iş yerine götürdü. Vatandaşlar, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.

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