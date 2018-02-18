Derik'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evleri su bastı.

Derik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan gece saatlerinde etkisini iyice arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 saat aralıksız yağan yağmur, nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, 6 evi ve 1 ahırı su bastı. Kırsal İncesu ve Dumanlı mahallelerinde de bazı evlerde su baskını oldu. İtfaiye ekipleri, cadde ve sokaklada biriken evlere doların suyun tahliyesi için sabah saatlerine kadar aralıksız çalışma yaptı.

İncesu Mahallesi Muhtarı Abdurahman Selçuk, bazı ev ve ahırlarla köy mezarlığının sular altında kaldığını, tahliye çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



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