Derik'te okullararası İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması

Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçe genelindeki okullararası düzenlenen İstiklal Marşı\'nı güzel okuma yarışmasında, öğrencilerin heyecan ve performansları jüri üyelerini şaşırttı.

İlçe merkez ve kırsal mahallelerdeki 16 anasınıfı okulu, 18 ilkokul, 24 ortaokul ve 5 lisede eğitim gören öğrencilerin katıldığı yarışma, Aydın Ayaydın Öğretmen Evi konferans salonunda yapıldı. Okul öncesi, ilk ve ortaokullardan 1\'er, liselerden ise 2\'şer öğrencinin katıldığı yarışmada öğrencilerden bazıları yüksek sesle, bazıları duygulu bir tonda, bazıları da beden dilini kullanarak okudukları İstiklal Marşı\'nı 3 kişilik jüri üyesine beğendirmeye çalıştı.

Seçim yapmakta zorlanan jüri üyeleri ise öğrencilerin diksiyon, ezber, vurgu ve tonlamayla okuma, duraklamalara ve ses tonunu ile nefesini ayarlama, şiir diline uygunluk, kelimeleri doğru ifade etme, sahne ve konuya hakimiyet kriterlerini göz önüne alarak puan verdi. Yarışma sonunda, okul öncesi öğrencileri arasında Zübeyde Hanım Ana Sınıfı öğrencisi Amed Emir Göven, ilkokullararasında Mehmet Ayaydın İlkokulu öğrencilerinden Beril Öztürk, ortaokullararasında ise Bozbayır Ortaokulu\'ndan Mehpare Temelli, liselerarasında da Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zeynep Durmaz birinci oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere İstiklal Marşı\'nın kabul yıl dönümü olan 12 Mart tarihinde Mardin bölgesi genelinde yapılacak olan yarışmaya katılarak Derik ilçesini temsil edecek.

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