Derik'te incir hasadı başladı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde, 9 ayrı çeşidinin yetiştiği incirin hasadına başlandı.

Hasat mevsiminin başlaması ile birlikte Derik ilçesinin ünlü 9 çeşit inciri, tezgahlarda yerini almaya başladı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan incirler, araçlar ya da yük hayvanları sırtında ilçe merkezindeki eski sebze haline getirilerek tezgahlarda satılıyor. Yıllardır kaybolmayan ve gelenek haline gelen yerli incir, özel hazırlanan karton kutulara konarak, başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye\'deki birçok şehre gönderiliyor.

Asmalı, sarı, mavi, dede, tef, dağlık, kirli, sıncari ve siyah adlı çeşitleriyle bilinen Derik inciri üreticilerinden İzettin Ekinci, geçen sene oranla bu yılki fiyatların çok düşük olduğunu söyledi.

Verimin istenilen seviyede olmadığını belirten Ekinci, \"Bu seneki verim, geçen seneye oranla daha az oldu. Bu seneki incir hastalıklı oldu. Hem mahsulümüzü çoğunlukla Derik\'te satamıyoruz. Başka il ve ilçelere götürüyoruz. Bu durumda maddi olarak kaybımız oluyor. Hastalığın gelecek yıl olmaması için yetkililerden yardım bekliyoruz. En kaliteli, en pahalı incir çeşitlerimizden asmalı incirin kilosunu 4 liraya satabiliyoruz. Diğer çeşitleri de 75 kuruş ile 1 lira arasında ancak satabiliyoruz. Komisyoncular, aldıkları ürünleri pazarda daha fazlasına satıyor\" dedi.

İncir üreticilerinden Osman Ekinci (75) de daha az kaliteli olan incirleri kiraladıkları araçla Diyarbakır\'a götürüp sattığını ifade ederek, \"Ucuz inciri, zaten az paraya satıyoruz. Araç parasını çıkardığımızda bize çok fazla bir şey kalmıyor. Hasat bu yıl beklediğimizin altında oldu. Umarım gelecek yıl çok daha iyi ürün elde ederiz\" diye konuştu.

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