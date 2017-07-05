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Derik'te çocuklar için ilk kez havuz yapıldı

Okul bahçesine yapılan havuzda çocuklara yüzme dersi verilmeye başlandı

05 Temmuz 2017 18:16

Mardin'in Derik İlçesi'nde çocukların faydalanması için ilk kez halka açık bir yüzme havuzu yapıldı. Derik Belediyesi tarafından yaptırılan havuzda çocuklara yüzme dersi verilmeye başlandı. 

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hakan Kafkas, halka açık yüzme havuzunun bulunmadığı ilçede çocukların faydalanmaları için bir havuz yaptırdı. 1 metre 20 santim derinliğinde, 14 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki havuz, Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesinde hazırlanrdı.

Açılışı yapılan havuzda ayrıca 8-14 yaş arasındaki çocuklara yüzme dersi verileceği öğrenildi. Günde 200 öğrencinin yüzme kursundan yararlanacağını belirten Antrenör Reşit Kalkan, kursu tamamlayan çocukların istedikleri yerde rahatlıkla yüzebilecek düzeye gelebileceklerini söyledi. Derik'te ilk kez kurulan havuzda yüzen çocuklardan 14 yaşındaki Muhammet Başakçı, "İlk defa böyle bir yüzme havuzu görüyoruz. Bu imkanı bize sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum.Çok mutlu ve sevinçliyiz" diye konuştu.

Çocuklardan 14 yaşındaki Dilan Dağlık ise, ilk defa yüzme havuzuna girdiğini belirterek, "Daha önce hiç havuz görmedim. Böyle bir yüzme havuzun olması bizi çok sevindirdi. Parklarımız, basketbol, futbol kurslarımız açıldı. Bunu yapan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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