Derik'te 9 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinin ilk kadın muhtarı Nebahat Durmaz\'ın (55) da aralarında bulunduğu 9 muhtara, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldıkları tebliğ edildi.

Derik\'teki 9 muhtar Kaymakamlığa çağrılarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldıkları kendilerine tebliğ edildi ve mühürleri geri alındı. Görevden uzaklaştırılan muhtarlar arasında Derik\'in ilk kadın muhtarı evli ve 7 çocuk annesi Nebahat Durmaz\'ın da olduğu öğrenildi. Diğer muhtarların isimleri şöyle:

Derik Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hayırlı Mahallesi Muhtarı Reşat Çelik, Doğancık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Tekin, Karataş Mahallesi Muhtarı Veli Dinç, Pınarcık Mahallesi Muhtarı Sedat Mercen, Derinsu Mahallesi Muhtarı Arif Tekin, Çayköy Mahallesi Muhtarı Abdulhalim Doğan, Alanlı Mahallesi Muhtarı Faysal Kılıç ve Ilıca Mahallesi Muhtarı Şeyhmus Karataş.

259 MUHTAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

\'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu\'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103\'ü köy, 156\'sı mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar, İçişleri Bakanlığı\'nca geçen pazartesi görevlerinden uzaklaştırılmıştı.



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