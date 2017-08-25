Derik'in 9 çeşit inciri tezgahlarda yerini aldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde yetişen 9 çeşit incir, hasat mevsiminin ardından tezgahlarda yerini aldı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan Derik incirinin en pahalısının, kilosu 6 liraya satıldığı belirtildi.

Hasat mevsiminin başlaması ile birlikte Derik İlçesi\'nin ünlü 9 çeşit inciri tezgahlarda yerini almaya başladı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan Derik\'in 9 farklı türdeki inciri, ilçe merkezindeki tüm dükkanların önünde plastik kovalarda satışa sunuluyor. Boçık (Asmalı), Zerık (Sarı), Şinık (Mavi), Kaloki (Dede), Erbani (Tef), Çayıki (Dağlık), Kıleri (Kirli), Sıncari ve Reşık (Siyahi) ismi verilen incir türleri, sabah erken saatlerde piyasaya sunulmasına rağmen, yeterli alıcı olmadığı için akşama kadar işyerlerinin önünde bekliyor. Fiyatların düşük olmasına rağmen çok az miktarda incir satışı olduğunu belirten üreticiler, ilçe nüfusunun azalmasından ve göçten dolayı ticaretin durma noktasına geldiğini söyledi.

FİYAT UCUZ, SATIŞ YOK

Aşırı sıcaklar nedeniyle incirlerin olması gerekenden daha önce olgunlaştığını belirten üretici Ahmet Ekinci, topladığı incirleri her sabah ilçe merkezindeki yerli ürünlerin satıldığı halk pazarındaki tezgahta satmaya çalışıyor. Aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle erken hasada başladıklarını belirten Ekinci, \"İncirin fiyatı ucuz olmasına rağmen satılmıyor. Çevre il ve ilçelere sevkiyat yapıyoruz. En ucuz incirin kilosu 2- 3 lira, en pahalısı ise 5- 6 liraya satılıyor. Her yıl üretimini yaptığımız taze incirlerimiz yoğun ilgi görüyordu\" dedi.

İncir üreticisi Remzi Karakaş ise, \"Genellikle Temmuz ayının son günlerinde olgunlaşan incir, bu yıl birkaç gün erken olgunlaştı. Sezon boyunca ağaçlardan topladığımız taze incirleri halk pazarı tezgahımızda satıyoruz. İncir, yerli vatandaşların yanı sıra daha önce tatmış olan çevre il ve ilçelerden de rağbet görüyor. Ancak bu sene emeğimizin karşılığını alamıyoruz\" diye konuştu.

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