Deriden sperm üretildi

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden biliminsanları, insan derisinin hücrelerini sperm ve yumurtaya çevirmeyi başardı.

İngiltere’de suni üretilen sperm ve yumurtaların tedavi için kullanılması yasak. Araştırmanın başarılı olması halinde yasalarda da değişiklik yapılabilir.

Ancak oluşumlarının başında olan suni sperm ve yumurtaların olgunlaşması gerekiyor. Üretilen sperm ve yumurta hücreleri, deney farelerinin rahmine ve testislerine enjekte edilecek ve gelişip gelişmeyecekleri izlenecek. Testin olumlu sonuç vermesi durumunda kısırlık problemi çeken çiftler için umut ışığı doğacak.