Deri sektöründen Rusya'ya 5 ayda 110 milyon dolarlık ihracat

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - İSTANBUL Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, \"2017 yılının 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında Rusya\'ya 62 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu sene aynı dönemde bu rakam yüzde 80\'lik artışla 110 milyon dolar seviyelerine geldi\" dedi.

İDMİB\'in destekleri, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği\'nin çalışmalarıyla düzenlenen Leather & Fur Fashion Show, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde yapıldı. Firma yetkililerinin dünyanın en pahalısı olduğunu söylediği 80 bin dolar değerindeki su samuru derisinden yapılma kürk ile 55 bin dolar değerindeki timsah derisinden üretilmiş kürkün de tanıtıldığı toplantıya başta Rusya olmak üzere ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Kanada, Ukrayna, Yunanistan, Azerbaycan, Dubai, Sırbistan, Kazakistan, Bulgaristan ve Kırgızistan\'dan gelen 1000\'in üzerinde iş insanı katıldı. Etkinlikte Türkiye\'den 49 firma stant açtı.

YÜZDE 80\'LİK ARTIŞ

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, programın açılışında yaptığı konuşmada, deri sektörünün ilk 5 aylık ihracat performansını değerlendirdi. Şenocak, \"Lokomotif pazarımız olan Rusya\'ya gerçekleştirdiğimiz deri ihracatındaki artış her sene ciddi oranlarda katlayarak devam ediyor. 2017 yılının 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında Rusya\'ya 62 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu sene aynı dönemde bu rakam yüzde 80\'lik artışla 110 milyon dolar seviyelerine geldi. Rusya\'ya deri giyimde ocak- mayıs dönemi kilogram birim fiyatımız 144 dolar, kürk giyimde 65 dolar değerinde gerçekleşerek ülkemiz katma değerli ihracatına çok ciddi bir katkı sağlamış olduk\" dedi.

178 ÜLKEYE 735 MİLYON DOLAR İHRACAT

1 Ocak- 31 Mayıs döneminde 178 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Mustafa Şenocak, \"Yılın ilk beş ayında 178 ülkeye 735 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracat gerçekleştirdiğimiz 178 ülke ve bölgenin 127\'sinde deri ve deri mamulleri ihracatımız arttı. Ülke bazında baktığımızda Rusya 110 milyon dolar ile ilk sırayı alırken, ihracatımızda ikinci sırayı Almanya yüzde 16\'lık artışla 59 milyon dolar seviyeleriyle aldı. Üçüncü sırayı İtalya yüzde 62\'lik artışla 53 milyon dolar seviyelerinde tamamladı\" diye konuştu.

64 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Deri ve deri mamulleri sektöründe istihdam edilen personel sayısının son 39 ayın zirvesine ulaştığını da aktaran Şenocak, şöyle dedi:

\"Mart ayında sektörün istihdam ettiği personel sayısı yaklaşık 64 bin. 2015 yılı ocak ayından beri en yüksek seviye ulaşmış bulunuyoruz. Bununla birlikte deri ve deri mamulleri sektöründe firma sayısı son 9 ayın zirvesine çıktı. 2018 yılı mart ayında sektördeki iş yerleri sayısı 2017 yılı mart ayına göre yüzde 3.3 oranında artarak 6 bin 508\'e ulaştı. 2017 yılına göre 205 firma artışı yaşandı.\"

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