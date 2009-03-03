Deri mobilyalarınızı korumanın püf noktaları

Bu ay sizlere mobilyada kullanılan deri malzeme ile ilgili bazı püf noktaları aktarmaya çalışacağız.



Mobilyada her zaman kumaş malzemenin alternatif olan deri malzeme son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Bu da doğal olarak beraberinde bir takım sorunlar getirdi. Bilindiği gibi deri doğal olduğu için piyasada özel malzeme olarak tabir ediliyor.



Özel malzeme olduğu için de kumaş ile deriyi kıyaslamak kesinlikle yanlış olacaktır. Çünkü mobilyada kullanılan derinin temizliği kumaşa göre daha kolaydır, aynı zamanda da sağlığa uygun bir malzeme olarak da ön plana çıkmaktadır. O zaman hemen arayı açmadan biraz da deri malzeme nasıl kullanılmalı ve korunmalı konusunu irdeleyelim. Deriyi temizlemek

kolay olmasının yanında dikkat ve titizlik isteyen bir iştir. Dolayısıyla evinizde bulunan deri mobilyaları temizlerken zararlı, yüksek kimyasal içeren maddeleri kullanmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.



Derinin üzerinde bulunan lekeler hafif nemli bir bezle temizlenmeli ve hemen ardından silinen bölgenin nemi kuru bezle en kısa sürede alınmalıdır. Eğer derideki lekeler çıkmıyorsa, deriler için özel leke çıkarıcılar ya da mobilyayı aldığınız firmanın size önerdiği temizleyici maddeleri kullanmalısınız. Lekeler çıkmıyor diye sabun, benzin, tiner ve aseton gibi maddeler kesinlikle kullanılmaya çalışılmamalıdır. Evinize deri kaplı mobilya aldığınızda deri bakımıyla ilgili detaylı bilgiyi Firmadan mutlaka isteyin. Çünkü birçok müşteri bu konularda bilgisi olmadığı için mobilyanın ve derinin ömrünü zamanından önce istemeyerek de olsa kısaltıyor. Evinizde evcil hayvan besliyor olabilirsiniz, bundan dolayı çok dikkatli olmalısınız, çünkü kedi ve köpek pençesi deriye zarar verir. Bunların yanı sıra deriler çok kolay bir şekilde ısıyla tahrip olur.



Örnek verecek olursak deri malzeme ısıya maruz kaldığında nem kaybeder, hemen ardından kurur ve çatlayarak sertleşmeye başlar. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için deri mobilyaları sıcak ortamdan ya da ısı kaynağından son derece uzak tutmaya özen göstermelisiniz.



Deri mobilyaları kullanırken asit oranları fazla olan içecekler üzerine dökülecek olursa yine tahrip olurlar. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden özel temizlik malzemesiyle temizlenmesi gerekmektedir. Bunların yanında deri mobilyalarınızı güneş ışığından uzak bir yere konumlandırmanızı ya da yardımcı maddelerle korumanızı öneririm çünkü güneş ışı-

ğı direkt deri üzerine geldiğinde zamanla derinin renginin solmasına sebep olur. Biraz da deri çeşitlerinden bahsetmek iyi olur:



Yapay deri: Sıvı PVC'nin gözenekli ve ince dokulara dönüştürülmesiyle üretilmektedir. Soğuduktan sonra sıcak etkili emprime makinesi yardımıyla istenilen deri dokusu kumaşa kazandırılıyor.



Anilinli deri: Derinin cildinin içine işleyen bir boya türüdür. Bu tür deriler yüzey kaplaması içermediği için diğer derilere göre daha narin olurlar.



Yarı anilinli deri: Anilin boya ile birlikte pigmentli boyama yapılan deri çeşididir.

Pigment boyalı deri: Bu deri boyama yönteminde pigment boya kullanılmaktadır.

Nubuk: Özel bir finisaj ve zımparalama tekniği ile üretilmiş olan derinin üst tarafının kullanıldığı türdür.



Süet deri: Yine özel zımparalama ve finisaj tekniği ile üretilmiş, derinin alt kısmının (et kısmı) kullanıldığı deri çeşididir.



Yarma deri: Derinin cilt tabakasının tamamen çıkarılmış alt kısmıdır.



Zımparalı ve pigmentli deriler: Derinin doğal yaşantısından kaynaklanan izleri ortadan kaldırmak için işlem yapılan türleridir.



Baskı yapılmış deriler: Deriye istenilen görünümü vermek için ya da doğal görünümünü yok etmek için yüzeyine motifer basılan deridir.



Yarma Deri: Zımparalı ve Pigmentli Deriler Baskı yapılmış deriler

