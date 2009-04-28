Deri lekelenmelerine son

İlerleyen yaş, güneş ışınları ve çeşitli sebeplerle oluşan deri lekelenmeleri korkulu rüya olmaktan çıkıyor.



Acıbadem Maslak Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Erkek, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada deri lekelenmelerine karşı uygulanan en son yöntem olan 'lazer tedavisi' hakkında bilgi verdi.



Lekelenme daha çok yüz, boyun ve el üstlerinde oluşuyor



Deri lekelenmeleri ilerleyen yaş ve güneş ışınlarının yanı sıra hormonal, genetik faktörler, ilaç ve kozmetik kullanımı ve metabolik hastalıklar sebebiyle de oluşabilir. Lekelenme doğumsal olabileceği gibi, sonradan da edinilebilir. Derinin en üst tabakası veya deri altı tabaka ile ilişkili olabilen lekelenme, mekanizma olarak deride melanin pigmentinin artışına veya melanin-dışı pigment birikimine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Daha çok koyu tenli kişilerde görülen deri lekelenmesi yüz, boyun V'si ve el üstleri gibi kronik olarak güneşe maruz kalan deri bölgelerinde belirgindir.



Leke yüzeysel ya da yeni ise tedaviye yanıt şansı yüksektir!



Çoğu zaman kozmetik problemden ibaret olan deri lekelerinin bazıları kansere dönüşüm olasılığı barındırır. Güneş ışınlarının yalnızca lekelenme oluşumunda değil, oluşmuş leke bölgelerinin kararmasında ve leke üzerinde kanser oluşumunda da önemli rolü bulunmaktadır. Leke tedavisinde en temel prensip güneşten uygun şekilde korunmadır. Bu sağlandıktan sonra lekelenmenin tipine göre uygun tedavi seçenekleri gözden geçirilebilir. Genel olarak lekelenme ne kadar yüzeyselse ve ne kadar yeni ise, tedaviye yanıtı o derece olumlu olur.



Lazer normal deriye zarar vermeden tedaviyi sağlıyor



Leke tedavisinde yeni geliştirilmiş bir teknik olan lazerde, özel dalga boyunda ışınlar kullanılarak pigment içeren hücrelerin harap edilmesi, melanin pigmentinin yıkılması veya derinin en üst tabakasının soyulması ile lekeler yok edilir. Lazer sistemleriyle yapılan uygulamalarda etraftaki normal deriye zarar vermeden lekelerin tedavisi mümkündür. Lazer hem yüzeysel, hem de derin lekelerin tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Lazerle leke tedavisi en sık yüze yapılmakla birlikte boyun, el üstleri ve diğer vücut bölgelerine de uygulanabilmektedir.

