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Sağlık

Deri kanseri için yeni tedavi

İngiliz bilim insanları deri kanseri hücrelerini yok eden bir plaster geliştirdi.

11 Mayıs 2009 03:00

İngiliz bilim insanları deri kanseri hücrelerini yok eden bir plaster geliştirdi.

Tümörlere çok güçlü kırmızı ışıklar gönderen plaster, şöyle çalışıyor:

Tedaviye başlamadan önce derinin üzerine özel bir krem uygulanıyor ve bu krem ışığı emdiğinde kimyasal bir tepkime gerçekleşiyor. Daha sonra kimyasal tepkimeyle yayılan ışıklar, kanserli hücrelere saldırıyor.

Halihazırda deri kanseri tedavisi, hastaların çok güçlü lazerler altında bir defasında altı saate kadar çıkan süreler boyunca yatmalarını gerektiriyor.

Ortalama bir TV ile aynı miktarda elektrik yayan yeni plaster ise hastaların ev işi yaparken ya da işe gidip gelirken uygulayabilecekleri kolay bir yöntem sunuyor.

Oxfordshire'daki laboratuvarlarda yapılan ilk deneylerde plaster, sadece 30 dakikada kanser hücrelerini öldürdü.

Plaster, yüzeye yayılan yüzlerce 4 milimetrelik ışık yayan diyot grupları kullanıyor ve ağrısız bir şekilde cildin etkilenmiş bölgesine ulaşıyor.

Uzmanlar yeni teknolojinin üretime geçmesi halinde hastaların çok kolay bir şekilde kendi kendilerini tedavi edebileceğini belirtiyor.

Plaster sadece deri kanserinin tedavisine yönelik olarak geliştirilmiş.

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