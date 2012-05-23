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Sağlık

Deri hücresinden kalp kası oluşturuldu

Bilim insanları laboratuvar ortamında hastanın kendi deri hücresinden sağlıklı kalp kasları oluşturmayı başardı

23 Mayıs 2012 14:46

Emily Selvadurai
BBC Sağlık Muhabiri

European Heart Journal adlı tıp dergisinde yer alan açıklamada, hücreler hastanın kendisinden alındığı için doku reddi riskinin ortadan kalktığı belirtiliyor.

Hayvanlarda yapılan deneyler olumlu sonuç verdi; fakat bu deneysel tedavinin insanlarda kullanılması yıllar alabilecek.

Uzmanlar kalp hastalıkları ve diyabet, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kök hücre kullanımına giderek daha sık başvuruyor.
Kök hücreler farklı hücre türlerine dönüşme özelliğine sahip olduğu için büyük önem taşıyor.

Bilim insanları bu hücreleri kullanarak hasarlı organ ya da dokuları onarma yöntemleri geliştirmeye çalışıyor.


'Yeni ve heyecan verici'


İngiltere'de 750 bin kişide kalp yetmezliği var; yani kalp vücuda yeterince kan pompalayamıyor.

Araştırmacılar hasarlı kalp kaslarını onarmak için yöntem geliştirmeye çalışıyor.

Bu son araştırmada İsrail'deki bir ekip, kalp yetmezliği olan iki hastadan deri hücreleri alıp laboratuvarda bazı genlerle kimyasal maddelerle karıştırarak kök hücre tedavisi uygulamaya çalıştı.

Böylece kalp hücreleri ile aynı özelliklere sahip hücreler elde edildi.

Bu hücreler bir sıçana nakledildiğinde etraflarında bulunan kalp dokusu ile birleştikleri görüldü.

Araştırma başkanı Profesör Lior Gepstein, "Araştırmamızda yeni ve heyecan verici olan şey, yaşlı ve ileri derecede kalp yetmezliği olan bir hastadan alınan deri hücrelerinin laboratuvarda genç ve sağlıklı kalp hücrelerine dönüşmesinin mümkün olduğunu göstermesidir" dedi.

Araştırmacılar, insanlar üzerinde deneylere başlamadan önce konu üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere Kalp Vakfı'ndan Dr. Mike Knapton bunun gelecek vaad eden bir çalışma olduğunu, ancak bu bulguların klinikte uygulanması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

(BBC Türkçe)

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