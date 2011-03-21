Dereye uçan otomobildeki yaralıları futbolcular kurtardı

T24

Derenin içinde ters dönen aracın sürücüsü Cemal, yanında bulunan 82 yaşındaki Rakibe ve 85 yaşındaki Mahir Yardım ile 53 yaşındaki Nihal Yurtbay yaralandı.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Cemal Yardım, Ankara'ya maça giden Zonguldakspor kafilesini taşıyan otobüsü durdurup yardım istedi.Teknik Direktör Resul Kumaş, masör İsmail Arslan ve futbolcular dereye inerek araçtaki 3 yaralıya yardım etti. Ayakkabılarını çıkaran futbolcular, paçalarını dizlerine kadar sıvayarak dereye girdi ve önce hafif yaralı olan Nihal Yurtbay'ı araçtan çıkardı. Futbolcular, dik yamaçta uzun ağaç dallarına tutunarak Yurtbay'ı yola taşıdı.Futbolcular, daha sonra durumları ağır olan Rakibe ve Mahir Yardım'ı araçtan çıkardı. Bu sırada gelen 112 Acil Servis ekibi, iki yaralıya derede ilk müdahaleyi yaptı.Sedyelere konulan yaralılar, yine ağaç dallarına tutunan futbolcular tarafından yola çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rakibe Yardım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.