T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dereye uçan kamyonette 5 kişi yaralandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde mantar toplamadan dönenlerin bulunduğu kamyonetin 15 metreden dereye uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı

14 Kasım 2018 23:03

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde mantar toplamadan dönenlerin bulunduğu kamyonetin 15 metreden dereye uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Gazipaşa’ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Çörüş Mahallesi\'nde meydana geldi. Şevki Durusoy’un kullandığı 07 UJ 735 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metreden dere yatağına uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma da sevk edildi.
Kazada sürücü Şevki Durusoy ile yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Kaya, Alime Kaya, Süleyman Gümüş ve Fatma Durusoy çeşitli yerlerinden yaralandı. İtfaiye ve jandarma ekipleriyle birlikte çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkartılarak, yamaçtan ambulanslara taşındı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Araçtakilerin mantar toplamak için Çörüş Mahallesi\'ne gittiği, dönüş yolunda da kaza yaptığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞA Antalya DHAANTALYAnın GazipaşaKazaGazipaşayaMahallesiDurusoyunUJKazayıAcilMerkezineOlayKazadaDurusoyMuhammet Kaya Alime Kaya Süleyman GümüşFatma DurusoyGazipaşa Devlet HastanesiYaralıların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24