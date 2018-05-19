Dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- ADANA\'nın İmamoğlu ilçesinde, evlerinin yakınındaki dereye giren 12 yaşındaki Ömer Akbolat, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Çepelce Deresi\'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Ömer Akbolat\'ın akşam eve gelmemesi üzerine ailesi, durumu polise bildirdi. Akbolat\'ın en son Çepelce Deresi yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaşan polis ve çocuğun ailesi, bölgede arama yaptı. Dere kenarında Akbolat\'a ait terlikler bulunması üzerine, olay yerine sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polislerin derede yaptığı aramada, Ömer Akbolat\'ın cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Akbolat\'ın cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun Morgu\'na kaldırıldı.

Öte yandan, boğularak hayatını kaybeden Akbolat\'ın evin tek çocuğu olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI