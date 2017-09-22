Dereye düşen silindirin operatörü yaşamını yitirdi

Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN\'IN Buharkent İlçesi\'nde meydana gelen iş kazasında, dereye düşen 26 yaşındaki silindir operatörü Ferhat Kılınç yaşamını yitirdi.

Olay, dün kırsal Feslek Mahallesi\'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları sırasında meydana geldi. Ferhat Kılınç\'ın kullandığı silindir aracı, yoldaki sıkıştırma çalışmaları sırasında freninin boşalması nedeniyle 10 metrelik yükseklikten Kabızlık Deresi\'ne düştü. Olayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, dereden çıkarılan silindir operatörü Kılınç\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.