Dereye düşen karacayı merdivenle inip kurtardı

Aziz GÜVENER/GEYVE(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde, yolun 3 metre altındaki dereye düşen karacayı çevre mühendisi Murat Şirin, merdivenle inerek kurtardı. Köy kahvesindeki sobanın yanında ısınması sağlanıp, karnı doyurulan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Geyve Doğançay Mahallesi\'ndeki omanlık alandan mahalleye inen karaca, koşarken Doğançay Deresi\'ne düştü. Akıntıya direnen karacayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Dere kenarında toplanan vatandaşlar, karacayı nasıl kurtaracaklarını düşünürken, çevre mühendisi Murat Şirin yolun 3 metre altında kalan dere yatağına merdivenle indi. Derede yürüyerek karacayı kucakladı. Korku içinde çırpınan karacayı sıkı sıkıya tutup, merdiven ile çıkardı. Vatandaşlar karacayı kucağından aldıkları Murat Şirin\'i alkışladı. Üşüdüğü görülen karaca daha sonra köy kahvehanesine götürüldü. Burada sobadan ısınması sağlanan ve yiyecek verilen karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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